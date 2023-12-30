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ВСУ обстреляли центр Белгорода – погибли двое детей

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ВСУ обстреляли центр Белгорода – погибли двое детей

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

МЧС выпустило сообщение к жителям Белгорода с просьбой покинуть дома и переместиться в укрытие. В городе запущена сирена ракетной опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что силы ВСУ обстреляли центр столицы региона, сообщает Forbes.

По его словам, в результате случившегося погибли три человека – двое детей и мужчина, несколько человек пострадали.

По данным SHOT, в Белгороде намерены ввести режим ЧС для ликвидации последствий обстрела.

В настоящее время в центре города полыхают минимум три пожара – возле кинотеатра “Победа”, на Соборной площади, на Гражданском проспекте. Под обстрел также попал каток в центре города.

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие.

Кроме того, под обстрел ВСУ попал поселок Уразово в Белгородской области, пишет RT. По предварительной информации, пострадавших нет, но есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, повреждено около 20 частных домовладений.

Ранее сообщалось, что силы ПВО отбили ракетный удар ВСУ по Белгородской области.

Взято отсюда

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