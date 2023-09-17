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ВСУ обстреляли деревню в Курской области – пострадали три человека

ГОРНЯК2201 mins

Скорая помощь Фото: Толк

Двое пострадавших получили более легкие травмы, а у третьего пострадавшего более серьезное ранение. Его направили вертолетом в областную больницу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 17 сентября обстреляли деревню Успеновка Кореневского района Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Романа Старовойта.

По слова губернатора, в результате случившегося пострадали три человека: у двоих легкие ранения – им оказывают помощь на месте. Еще один пострадавший получил тяжелые травмы и будет транспортирован санавиацией в областную больницу.

Ранее сообщалось, что ночью 17 сентября беспилотники пытались атаковать объекты полуострова Крым. Также ПВО сбили дроны в Подмосковье и Орловской области.

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