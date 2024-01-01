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ВСУ обстреляли Донецк в новогоднюю ночь, есть погибшие

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По предварительный информации, обстрел начался спустя 10 минут после наступления нового года. Местные власти сообщают, что среди жертв оказался журналист, еще один ранен

ВСУ обстреляли центр Донецка в новогоднюю ночь. Также атаке подверглись Калининский и Буденновский районы города. На данный момент подтверждена информация о четырех погибших. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По данным Telegram-канала Readovka, ВСУ нанесли удар спустя 10 минут после наступления нового года. Предварительно, под огнем оказался “Детский развлекательный центр”.

Массированный обстрел производился из реактивных систем залпового огня. По предварительной информации, на 02.00 по местному времени пострадало 13 человек.

Ранее сообщалось, что Белгород подвергся массированной атаке днем 30 декабря. Украина нанесла удар двумя ракетами “Ольха” с кассетными зарядами и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. В результате обстрела погибли более 20 человек, в том числе трое детей.

Взято отсюда

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