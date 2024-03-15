Беспилотник Фото: pexels.com

ВСУ в очередной раз попытались атаковать российские регионы. Дежурные ПВО перехватили снаряды и беспилотники, предварительно, пострадавших и повреждений нет

ВСУ попытались атаковать Белгородскую и Калужскую области беспилотниками и снарядами ночью 15 марта. Дежурные ПВО пресекли попытку террористической атаки, сообщает Минобороны России.

Украинские войска атаковали регионы с применением пяти беспилотников самолетного типа и РСЗО БМ-21 “Град”. О последствиях на земле не сообщается.

Кроме того, после введения режима воздушной опасности в Липецкой области два беспилотника были подавлены ПВО в Становлянском округе, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Напомним, что в четверг, 14 марта, Белгородская область подверглась массированным атакам ВСУ сразу с нескольких направлений. Известно об атаке беспилотников, обстреле артиллерии и попытке диверсии.

Взято отсюда