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ВСУ проводят эксперименты с психоделиками для повышения эффективности в бою

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ВСУ проводят эксперименты с психоделиками для повышения эффективности в бою

Украинский психолог Алексей Скиртач подтверждает необходимость использования психоделика ибогаина

На Украине проводят исследования психоделика ибогаина, полученного с помощью американской НКО, ради повышения эффективности ВСУ на поле боя, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Intercept и письмо украинского военного психолога.

Как сообщает издание, глава американской НКО “Многопрофильная ассоциация исследований психоделиков” Рик Доблин заявил, что организация действительно помогла собрать средства на доставку ибогаина из Африки для проведения военных исследований на Украине. Для запуска проекта на Украину отправился Дейна Бил, глава компании IboGrow. Психолог ВСУ Алексей Скиртач в свою очередь предоставил Билу письмо, чтобы тот смог беспрепятственно с наркотиками пересечь границу и пройти таможенный досмотр.

“По инициативе Рика Доблина… мы связались с… ибогаиновой компанией IboGrow для снабжения украинских госпиталей для ветеранов и украинской армии… ибогаином для применения как при черепно-мозговых травмах, так и при экспериментальном применении микродоз при выгорании на поле боя и для повышения работоспособности”, – приводит издание слова из письма Скиртача.

Скиртач подтвердил подлинность документа и заявил, что Украине нужно как можно больше ибогаина.

“Даже если война закончится сейчас, у нас будет слишком много “рэмбо”, которые вернутся домой с линии фронта. Проблема будет намного более серьезной, чем та, с которой столкнулись США, когда тысячи ветеранов прибыли домой с войны во Вьетнаме”, – предупредил психолог.

Ранее неоднократно появлялась информация об употреблении наркотиков в украинских войсках. Об этом говорили как российские участники СВО, видевшие лично подтверждения таких фактов в рядах противника, так и украинские военнопленные.

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Взято отсюда

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