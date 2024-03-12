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ВСУ пытались прорваться через границу в Курской и Белгородской областях

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ВСУ пытались прорваться через границу в Курской и Белгородской областях

Армия России Фото: Минобороны РФ/vk.com/mil

С 10 марта предотвратили несколько попыток ВСУ нарушить госграницу. Сейчас нанесение ударов по приграничным вооруженным формированиям продолжается

Российские военные предотвратили попытку ВСУ проникнуть в Белгородскую и Курскую области. Украинским боевикам не удалось зайти в приграничные населенные пункты, сообщает РИА Новости.

При попытке ВСУ проникнуть в регионы противник был разгромлен. В ФСБ сообщили, что начиная с 10 марта уничтожены более 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ Caesar и 20 бронемашин ВСУ.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ массово атаковали российские регионы ночью и рано утром 12 марта. Дроны сбили в пяти районах над Курской областью. В Орле БПЛА атаковали нефтебазу, а в Белгородской области сбросили взрывные устройства.

Взято отсюда

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