Армия России. Фото: vk.com/mil.

Шойгу отметил, что за все время российской спецоперации от военных ВСУ было освобождено около 327 квадратных километров территорий

ВСУ за время спецоперации на Украине потеряли более 444 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии Минобороны, передает РИА Новости.

По данным министра, с начала 2024 года в среднем за день ВСУ теряют более 800 военнослужащих и 120 единиц вооружения. Командование противника пытается стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта за счет оставшихся резервов.

Напомним, что ранее Шойгу раскрыл потери ВСУ в январе. По его данным, Киев потерял более 23 тысяч человек убитыми и ранеными. Также российские войска уничтожили более трех тысяч единиц вооружения ВСУ.

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