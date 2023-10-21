«Всё кончено»: Израиль обещает «перерезать пуповину» с Газой

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21 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Израиль собирается разорвать связи с сектором Газа после окончания войны с ХАМАС, пишет Financial Times со ссылкой на чиновников. Пишет Русская Весна.

По словам одного из них, израильская сторона не будет помогать в решении проблемы с работой для жителей Газы. «Мы перерезали пуповину», — отметил собеседник издания.

Кроме того, не будут открыты контрольно-пропускные пункты из сектора Газа в Израиль, которые действовали до войны. «Все кончено», — добавил он.

Накануне глава Минобороны Израиля Йоав Галант назвал три этапа войны с ХАМАС.

На первом, по его словам, армия будет наносить удары с воздуха, а потом начнет «наземные маневры» для уничтожения ХАМАС, на втором ликвидирует очаги сопротивления, а на третьем создаст «новый режим безопасности в секторе Газа».

Последний этап также предполагает «снятие с еврейского государства ответственности за повседневную жизнь Газы и создание новой реальности в части безопасности жителей Израиля».

В свою очередь Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США и Израиль начали обсуждать создание временного правительства в секторе Газа, оно может быть сформировано при поддержке ООН и при участии арабских государств.

Фото: Русская Весна

Автор: vizitka01

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