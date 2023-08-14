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ВТБ: с начала года объем выдач автокредитов на Алтае превысил 800 млн рублей

редактор01 mins

Рынок наполняется за счет поставок новых автомобилей китайских брендов, параллельного импорта и развития отечественного автопрома

Автомобиль / Фото: standret / Freepik

Клиенты ВТБ в Алтайском крае за семь месяцев 2023 года оформили автокредиты на общую сумму 815 млн рублей. Это в три раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

Ежемесячный объем выданных кредитов на покупку автомобилей стабильно прирастает от месяца к месяцу. В этом году самым активным периодом для жителей региона стал июль – объем выдач в этом месяце составил 222 млн рублей. В целом с января по июль объем продаж автокредитов ВТБ вырос в три раза по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года. Суммарный объем выдач за семь месяцев достиг 815 млн рублей, превысив результат всего 2021 года.

“Мы видим, что в этом году спрос на автокредиты существенно опережает продажи предыдущих лет. Рынок наполняется за счет поставок новых автомобилей китайских брендов, параллельного импорта и развития отечественного автопрома. Кроме того, многие автодилеры переориентировались на сегмент автомобилей с пробегом, а такие покупки более понятны для потребителя”, – прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

В целом по России по итогам семи месяцев текущего года объем продаж автокредитов на рынке уже превысил 750 млрд рублей. Факторами опережающего роста являются отложенный спрос, расширение доли автодилеров в сегменте подержанных автомобилей, укрепление позиций отечественного автопрома, активное развитие китайских брендов на российском рынке, сохранение банками привлекательных условий по автокредитам. 

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