Вторая жизнь новогодней красавицы: Как правильно утилизировать елку

Барнаульцы уже начали выбрасывать новогодние деревья, сообщают СМИ. Как лучше всего поступить с живой елью после Нового года? Рекомендации дала биолог, почетный профессор Алтайского государственного университета Татьяна Терехина .

1. Оздоровление

Веточки вместе с хвоей можно хранить в измельченном виде и в течение всего года использовать для ванн и ингаляций. Для этого их нужно заварить кипятком, остудить и процедить. Любите баню? Добавьте несколько еловых веточек в веник, предварительно запарив.

2. Для растений на даче

Большие лапы хорошо использовать в качестве укрывного материала для грядок и растений, которые плохо переносят морозы и ветер. В измельченном виде деревья можно применять для мульчирования, например, на грядках земляники.

3. Корм для животных

Барнаульский зоопарк ежегодно принимает отслужившие елки для корма копытных животных, а стволы используют как когтеточки для кошек — львов, тигров, рысей и более мелких представителей. Даты приема станут известны позднее.

4. Сдайте дерево на переработку

Это лучший способ. После переработки из древесины изготовят плиты для отделки помещений. В 2024 году пункты сбора будут работать в Барнауле 20 января с 11:00 до 12:30 по пяти адресам: Площадь Октября, «Зеленый сквер»; ТРЦ «Гулливер Парк»; Балтийская, 53; Площадь Народная; ТРЦ «ОГНИ».

Так что не торопитесь выбрасывать новогоднее дерево и расстаньтесь с ним экологично.

Взято отсюда.

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