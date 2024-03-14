Сегодня, 14 марта, состоялась ежеквартальная сессия молодежного Парламента города. Сессия прошла в большом зале заседаний Барнаульской городской Думы. На сессии присутствовали депутат Барнаульской городской Думы VIII созыва Марина Понкрашева, председатель комитета по делам молодежи администрации города Александр Штебнер, депутаты молодежного Парламента города XIII созыва и приглашенные сотрудники силового блока ГУ МВД России по Алтайскому краю и УФСБ России по Алтайскому краю.

В начале сессии перед депутатами молодежного Парламента выступила Екатерина Уколова, сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю с освещением вопроса о профилактике распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ в молодежной среде.

Затем перед молодыми парламентариями выступила Александра Яскожук, официальный председатель УФСБ России по Алтайскому краю с освещением вопроса профилактики экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде.

Выступление сотрудников сопровождалось презентациями и видеоматериалом. Основной задачей выступлений спикеров по заявленным темам являлось донести до молодежи Барнаула в лице депутатов молодежного Парламента города информацию, о недопустимости совершения необдуманных поступков и тяжких преступлений.

Кроме того, на сессии был заслушан доклад о реализации плана работы молодежного Парламента города в рамках Месячника молодого избирателя, прошедшего с 01.02.2024 по 29.02.2024. Об итогах реализации мероприятий месячника с докладом выступила Анна Жильцова – заместитель председателя молодежного Парламента города.

Необходимо отметить, что в рамках месячника было проведено 58 мероприятий различного формата: лекции, викторины, олимпиады по избирательному праву, встречи с депутатами Барнаульской городской Думы, Алтайского краевого законодательного собрания, руководителями ТИК и УИК, круглые столы, форумы, дебаты, квест и квиз-игры. По результатам работы депутаты подготовили отчетный видеоролик, который размещен в социальных сетях администрации города.

В заключении сессии с отчетом за I квартал 2024 года и задачах на II квартал 2024 года выступил Кирилл Иванов – председатель молодежного Парламента города. В отчете были отражены реализованные мероприятия в I квартале, определены задачи на II квартал. Особое внимание было сделано на подготовку мероприятий к празднованию 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, проведении патриотических акций, реализации своих социально значимых проектов, подготовки пакета инициатив на рассмотрение в Барнаульской городскую Думы (законодательные инициативы) и другие вопросы.

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