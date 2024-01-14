Рождество. Новый год. Елка Фото: Unsplash.com

Старый Новый год наступил! В праздник для читателей “Толка” подготовлена подборка самых уютных, теплых, душевных поздравлений со Старым Новым годом в стихах, прозе и для СМС-сообщений

Что такое Старый Новый год? Этот праздник появился в начале XX века, когда большевистское правительство решило поменять календарь. Царская Россия жила по юлианскому календарю, а в Европе использовали григорианский календарь. Разница между двумя системами исчисления составляла 13 дней.

По сути, название “Старый Новый год” означает наступление нового года по старому стилю. Этот праздник – уникальное историческое наследие россиян.

Поздравления на Старый Новый год в стихах

В этот Старый Новый год

Пожелаю снова:

Пусть он счастье принесет,

Будут все здоровы.

Пусть сбываются мечты

И желанья Ваши,

Чтобы жизнь со всех сторон

Становилась краше!

Этот Старый Новый год

Пусть всё лихо унесет,

Пусть протоптанной дорожкой

Принесет добра немножко.

Пусть он в дом к вам заметет

Всё, что с праздником идет:

Радость, счастье, и веселье,

И азарт, и настроенье.

Пусть добавит ковшик сил,

Мир чтоб к вам приветлив был,

Чтобы не было печали,

Чтобы нервы лишь крепчали.

Чтобы прибыли росли,

Чтоб морозы принесли

Только бодрость для успеха.

Вам любви, удач и смеха!

Вот и Старый Новый год —

Праздник, но наоборот!

И по-прежнему мы скажем:

С Новым годом, с новым счастьем!

Пожелаем разных благ:

Жить богато, не хворать,

И добра, и мира в мире,

И улыбок больше, шире.

А в сердцах — любви и счастья,

Несмотря на все ненастья.

Пусть творятся чудеса,

Чтоб жизнь сказкою была.

Новый год. Ангел. Рождество. Украшение Фото: Pixabay.com

Поздравления со Старым Новым годом в прозе

Сегодня чудесный праздник — старый Новый год. Сегодня можно воспользоваться шансом и повторно прошептать свои самые сокровенные желания, задуманные в новогоднюю ночь, и тогда они непременно сбудутся. И я Вам желаю снова много здоровья, огромного счастья и такого же большого благополучия. Пускай в этом году за каждым поворотом судьбы Вас подстерегают только приятные сюрпризы. С праздником!

Вот и наступил еще один чудесный праздник — старый Новый год. И у нас появился еще один шанс загадать то, что не успели на Новый год, или сказать главные слова близким и дорогим людям. Так давайте же, подняв высоко бокалы, пожелаем друг другу счастья, волшебства, легкости и безумной любви. Пусть еще раз зажгутся свечи, вспыхнут огни на елочке, в каждом сердце загорится огонек надежды на светлое будущее и исполнение самой желанной мечты. С праздником, дорогие. Со старым Новым годом!

Старый Новый год — это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, но ярким, приятным, но не пустым! С праздником!

Елка. Снег. Новый год Фото: Pixabay

Поздравления в Старый Новый год в СМС

В этот старый Новый год

Пусть плохое всё уйдет,

Год пройдет без ссор, обид,

В доме пусть добро царит.

Пусть Старый Новый год

Удачу принесет,

Здоровье укрепит,

В деньгах пусть не стеснит,

Беду прогонит прочь,

Сумеет всем помочь.

Пусть каждый то найдет,

О чём мечтал весь год.

Со Старым Новым годом

Мы поздравляем вас.

Пускай счастливым будет

Ваш каждый день и час!

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