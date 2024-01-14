Рождество. Новый год. Елка Фото: Unsplash.com
Старый Новый год наступил! В праздник для читателей “Толка” подготовлена подборка самых уютных, теплых, душевных поздравлений со Старым Новым годом в стихах, прозе и для СМС-сообщений
Что такое Старый Новый год? Этот праздник появился в начале XX века, когда большевистское правительство решило поменять календарь. Царская Россия жила по юлианскому календарю, а в Европе использовали григорианский календарь. Разница между двумя системами исчисления составляла 13 дней.
По сути, название “Старый Новый год” означает наступление нового года по старому стилю. Этот праздник – уникальное историческое наследие россиян.
Поздравления на Старый Новый год в стихах
В этот Старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.
Пусть сбываются мечты
И желанья Ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше!
Этот Старый Новый год
Пусть всё лихо унесет,
Пусть протоптанной дорожкой
Принесет добра немножко.
Пусть он в дом к вам заметет
Всё, что с праздником идет:
Радость, счастье, и веселье,
И азарт, и настроенье.
Пусть добавит ковшик сил,
Мир чтоб к вам приветлив был,
Чтобы не было печали,
Чтобы нервы лишь крепчали.
Чтобы прибыли росли,
Чтоб морозы принесли
Только бодрость для успеха.
Вам любви, удач и смеха!
Вот и Старый Новый год —
Праздник, но наоборот!
И по-прежнему мы скажем:
С Новым годом, с новым счастьем!
Пожелаем разных благ:
Жить богато, не хворать,
И добра, и мира в мире,
И улыбок больше, шире.
А в сердцах — любви и счастья,
Несмотря на все ненастья.
Пусть творятся чудеса,
Чтоб жизнь сказкою была.
Новый год. Ангел. Рождество. Украшение Фото: Pixabay.com
Поздравления со Старым Новым годом в прозе
Сегодня чудесный праздник — старый Новый год. Сегодня можно воспользоваться шансом и повторно прошептать свои самые сокровенные желания, задуманные в новогоднюю ночь, и тогда они непременно сбудутся. И я Вам желаю снова много здоровья, огромного счастья и такого же большого благополучия. Пускай в этом году за каждым поворотом судьбы Вас подстерегают только приятные сюрпризы. С праздником!
Вот и наступил еще один чудесный праздник — старый Новый год. И у нас появился еще один шанс загадать то, что не успели на Новый год, или сказать главные слова близким и дорогим людям. Так давайте же, подняв высоко бокалы, пожелаем друг другу счастья, волшебства, легкости и безумной любви. Пусть еще раз зажгутся свечи, вспыхнут огни на елочке, в каждом сердце загорится огонек надежды на светлое будущее и исполнение самой желанной мечты. С праздником, дорогие. Со старым Новым годом!
Старый Новый год — это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, но ярким, приятным, но не пустым! С праздником!
Елка. Снег. Новый год Фото: Pixabay
Поздравления в Старый Новый год в СМС
В этот старый Новый год
Пусть плохое всё уйдет,
Год пройдет без ссор, обид,
В доме пусть добро царит.
Пусть Старый Новый год
Удачу принесет,
Здоровье укрепит,
В деньгах пусть не стеснит,
Беду прогонит прочь,
Сумеет всем помочь.
Пусть каждый то найдет,
О чём мечтал весь год.
Со Старым Новым годом
Мы поздравляем вас.
Пускай счастливым будет
Ваш каждый день и час!
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