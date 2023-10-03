Второй этап благоустройства “Юбилейного” подходит к концу

Всего на территории парка планировали рассадить 250 деревьев

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

В парке “Юбилейном” высадили ели. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Всего в рамках нацпоекта планировали рассадить 250 деревьев. Ранее в парке уже появились молодые рябины и черемуха, вязы, липы и березы. В прошлом году здесь высадили около 500 насаждений.

Отмечается, что в “Юбилейном” уже готовы велодорожки, освещение и видеокамеры. Второй этап благоустройства завершится установкой туалетного модуля.

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