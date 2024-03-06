реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Второй сезон сериала “Дом Дракона” начнут показывать в июне

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Точную дату назовут позже

Второй сезон сериала "Дом Дракона" начнут показывать в июне

Кадр из трейлера второго сезона сериала “Дом дракона” / Max

Премьера второго сезона сериала “Дом Дракона” состоится в июне этого года, заявили в Warner Bros. Discovery.

Представители компании пока не называют точную дату релиза. Но ожидается, что это сделают вместе с выходом нового трейлера.

Тем самым второй сезон выйдет менее чем через два года после выпуска первого – его транслировали с 21 августа по 23 октября 2022-го.

“Дом Дракона” является приквелом сериала “Игра престолов” (2011-2019), снятого по мотивам книг серии “Песнь льда и огня” Джорджа Мартина.

История “Дома Дракона” разворачивается примерно за 200 лет до событий “Игры престолов” и повествует о борьбе между двумя ветвями дома Таргариенов.

новости Алтайский

Источник

горняк22 телеграм

США и Европу обвинили в провоцировании ядерной войны

Экс-разведчик Чехии Пелз обвинил США и Европу в провоцировании ядерной…

Узнать больше

Украину назвали кладбищем для танков Abrams

Обозреватель NI Сучиу : Украина стала кладбищем для танков M1…

Узнать больше

Признанная идеальной женщиной модель Playboy вышла замуж за себя

Признанная идеальной женщиной модель Джанаина Празерес вышла замуж сама за…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp