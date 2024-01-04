В 2024 году в России выйдет несколько новых адаптаций классических мультфильмов и книг, а на Западе — сиквелы современных франшиз

Кадр из фильма “Джокер: Безумие на двоих” / Фото: film.ru

Наступивший 2024 год станет богатым на премьеры. Голливудские студии в Россию возвращаться не планируют, однако наших зрителей будут удивлять ремейки советских мультфильмов и экранизации культовых произведений литературной классики. Будут и крупные иностранные премьеры – например, новый фильм Гая Ричи или третья часть Паддингтона. В зарубежном прокате и вовсе запланирован вал крупных премьер. Выйдут продолжения “Джокера”, “Дюны”, “Чужого”, “Битлджуса”, “Дедпула” и “Гладиатора” и других фильмов. Свет увидит даже полнометражный мультфильм по “Властелину колец”. Amic.ru рассказывает о самых ожидаемых картинах 2024 года.

В российском прокате:

“Холоп 2” (с 1 января)

В первый день 2024 года в России выйдет одна из самых ожидаемых премьер года – “Холоп 2” режиссера Клима Шипенко (“Вызов”, “Салют-7”). Это сиквел фильма “Холоп”, который рассказывал об исправлении мажора Гриши. В продолжении он сильно реагирует на любую несправедливость и не может пройти мимо беспредела, который творит наглая и избалованная Катя. Поэтому вскоре Катя обнаруживает себя в “прошлом”, а Гриша будет помогать ей исправиться.

В фильме сыграли Милош Бикович (“Вызов”, “Солнечный удар”), Иван Охлобыстин (“Даун Хаус”, “Интерны”), Александр Самойленко (“Аритмия”, “Салют-7”) и другие актеры. Роль “мажорки” сыграет Аглая Тарасова (“Лед 2”, “Казнь”). Возрастной ценз ленты – 12 лет.

“Бременские музыканты” (с 1 января)

Также в первый день года выйдет еще одна громкая российская картина под названием “Бременские музыканты” режиссера Алексея Нужного (“Огонь”, “Мамы”).

По сюжету фильма друзья-музыканты Пес, Кошка, Осел и Петух во главе с лидером Трубадуром объединятся, чтобы выступать и петь песни на улицах Бремена. Они должны будут рассмешить дочь Короля, однако это обернется опасными приключениями.

В ленте сыграли Тихон Жизневский (“Майор Гром: Чумной доктор”, “Огонь”), Валентина Ляпина (“Молодой человек”), Роман Курцын (“Я худею”, “Огонь”), Ирина Горбачева (“Аритмия”, “Огонь”), Сергей Бурунов (“Полицейский с Рублевки”, “Слово Пацана”. Кровь на асфальте”) и другие. В кино пустят зрителей, которым исполнилось 6 лет.

“Мастер и Маргарита” (с 25 января)

В конце января появится новая экранизация романа Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита”.

Действие фильма происходит в Москве 1930-х годов. Знаменитого писателя внезапно “отменяют”. Спектакли по его пьесе отказываются ставить, и литератор становится изгоем. Он знакомится с девушкой Маргаритой, которая становится его музой, и начинает писать новый роман. Главный герой этого произведения – загадочный Воланд, прообразом которого становится знакомый литератору иностранец. Писатель погружается в работу и перестает различать вымысел и реальность.

В главных ролях сыграли Аугуст Диль (“King’s Man: Начало”, “Курск”), Евгений Цыганов (“Брестская крепость”, “1993”) и Юлия Снегирь (“Казнь”, “Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть”). В кино можно будет сходить с 18 лет.

“Три мушкетера: Миледи” (с 8 февраля)

8 февраля в официальный российский прокат выйдет продолжение картины “Три мушкетера: Д’Артаньян” под названием “Три мушкетёра: Миледи”. Это вторая часть кинодилогии, созданной по мотивам романа Александра Дюма.

По сюжету Констанцию похитили на глазах д’Артаньяна. Чтобы её спасти, мушкетёр должен объединиться с леди Винтер. Тем временем Атос, Портос и Арамис уходят на фронт. Король всё больше попадает под контроль кардинала Ришелье, и д’Артаньян с мушкетёрами – единственные, кто может остановить в хаос.

Главные роли в картине исполнили Франсуа Сивиль (“Фрэнк”, “Париж. Город мертвых”, “Зов волка”), Ева Грин (“Казино “Рояль”, “Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать”) и Венсан Кассель (“Ненависть”, “Необратимость”). Возрастной рейтинг ленты 12+.

“Летучий корабль” (с 7 марта)

Кроме “Бременских музыкантов”, в 2024 году выйдет и еще одна киноадаптация культового советского мультфильма 1979 года. Это “Летучий корабль”.

По сюжету царь собирается выдать свою дочь Забаву замуж за царевича Поля. Однако царевна хочет выйти замуж по любви. Она знакомится с простым матросом Иваном, который с помощью обитателей волшебного леса строит Летучий корабль, чтобы улететь с любимой. Матросу предстоит сразиться с Полем, который использует против Ивана темную магию. Возрастной рейтинг ленты 6+.

“Онегин” (с 7 марта)

Режиссер Сарик Андреасян (“С Новым годом, мамы”, “Защитники”) 7 марта представит новую экранизацию романа Александра Пушкина “Евгений Онегин”. В ней расскажут всем знакомую историю о том, как Евгений Онегин приезжает в деревню к дяде и знакомится с Татьяной Лариной. Евгения Онегина сыграет Виктор Добронравов (“Огонь”, “Стрельцов”). Возрастной рейтинг ленты 6+.

“Майор Гром: Игра” (с 23 мая)

В 2024 году поклонники кинокомиксов ждут выхода уже третьего фильма в серии “Майор Гром” с подзаголовком “Игра”. Это будет прямое продолжение ленты “Майор Гром: Чумной Доктор”.

По сюжету после победы над Чумным Доктором прошло больше года. И за это время Игорь Гром стал главной знаменитостью в городе. Днем он ловит преступников, а вечера проводит вместе с журналисткой Юлей Пчелкиной. Однако вскоре в городе появляется злодей, который называет себя Призраком. Игорю Грому нужно будет его победить.

К роли Игоря Грома вернулся Тихон Жизневский, в фильме также снялись Любовь Аксенова (“Глубже!”, “Гуляй, Вася”), Константин Хабенский (“Адмиралъ”, “Географ глобус пропил”), Алексей Маклаков и другие актеры.

Фильм выйдет 23 мая 2024 года.

“Герой наших снов” (11 апреля)

Одним из главных фильмов 2024 года станет картина студии A24 “Герой наших снов” с Николасом Кейджем в главной роли.

Фильм рассказывает о непримечательном лысеющем профессоре среднего возраста Поле Мэтьюсе, который преподает в университете и хочет написать книгу о коллективном разуме муравьев. Внезапно люди со всего мира начинают видеть его во сне. Теперь о Поле говорят все СМИ, его хочет рекрутировать агентство талантов. А сам профессор решает найти издателя для своей книги. Возрастной рейтинг ленты 18+.

“Сто лет тому вперед” (с 18 апреля)

Еще одна громкая экранизация года – “Сто лет тому вперед”, сделанная по мотивам одноименной повести Кира Булычева об Алисе Селезневой.

Главные герои ленты – Алиса Селезнева и школьник Коля Герасимов – должны будут сразиться с космическими пиратами. Коля попадает в будущее, где в межгалактической войне победила земная коалиция. Но пиратские силы готовятся к новому наступлению. Главари пиратов должны вернуться в прошлое и изменить результат войны. Коля должен будет помочь Алисе спасти Вселенную и не завалить экзамены.

В картине снялись Марк Эйдельштейн (“Страна Саша”), Дарья Верещагина (“Оффлайн”), Константин Хабенский (“Адмиралъ”, “Географ глобус пропил”), Александр Петров (“Вторжение”, “Полицейский с Рублевки”), Юра Борисов (“Кентавр”, “Бык”) и другие актеры. Возрастной рейтинг ленты 6+.

“Непослушник 3” (с 6 июня)

Летом российских зрителей ждет уже третья часть комедии “Непослушник” с Виктором Хориняком (“Последний богатырь”, “Кухня”) в главной роли.

По сюжету в монастырь привозят четверых детдомовских непослушников – двух братьев и двух сестер. Они совершают мелкие кражи и могут оказаться в тюрьме, и следователь отдает их отцу Анатолию на перевоспитание. Точной даты выхода и возрастного рейтинга у картины пока нет.

“Приключения Паддингтона 3” (с 28 ноября)

В конце года в российский прокат выйдет и третья часть британской серии “Приключения Паддингтона”. Она расскажет о том, как медвежонок Паддингтон и его приемная семья Браунов решили навестить тетю Люси в Перу, но в итоге попадают в тропические леса Амазонки и горы Перу.

“Министерство неджентльменских дел” (дата неизвестна)

В 2024 году в России должен выйти новый фильм британского режиссера Гая Ричи (“Карты, деньги, два ствола”, “Большой куш”) в сеттинге Второй мировой войны с Генри Кавиллом (Человек из стали”, “Ведьмак”) и Эйсой Гонсалес (“Малыш на драйве”, “Годзилла против Конга”) в главных ролях.

Фильм расскажет об оперативной группе для диверсий в тылу врага, которую создал премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в 1939 году. Сценарий основан на книге Дэмиена Льюиса “Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции”. Дата выхода и возрастной рейтинг картины пока неизвестны.

Что выйдет в зарубежном прокате:

Из-за ухода голливудских студий из России в нашей стране официально не покажут ряд крупных фильмов. Скорее всего, они появятся в кинозалах в “сером” прокате через некоторое время после официальной премьеры. А именно в 2024 году выйдут:

“Мадам Паутина”

15 февраля на Западе выйдет супергеройская лента “Мадам Паутина” вселенной “Человека-паука” от Sony, в которую входят “Веном”, “Морбиус” и другие ленты. В фильме сыграют Дактора Джонсон, Сидни Суини, Эмма Робертс и другие.

Картина расскажет о фельдшере из Нью-Йорка Кассандре Уэб, у которой появляются экстрасенсорные способности. Она должна будет защитить трех женщин от загадочного противника. В Казахстане возрастной рейтинг “Мадам Паутины” 16+.

“Дедпул 3”

Единственным фильмом киновселенной “Марвел” в 2024 году будет “Дедпул 3”, который продолжит события прошлых двух частей. Подробности сюжета пока не сообщаются, однако известно, что в фильме появится Росомаха в исполнении Хью Джекмана, который ранее играл его в “Людях Икс”. Возрастной рейтинг фильма будет как и в прошлых частях – 18+.

“Кунг-фу Панда 4”

Еще в 2024 году на экраны вернется “Кунг-фу-Панда”. Это уже четвертая часть серии. По сюжету По нуждается в преемнике и знакомится с лисицей Чжэнь. Пока они сближаются друг с другом злая колдунья Хамелеонша призывает злодеев из прошлого. Чтобы победить, По и Чжэнь отправляются в большой город.

Так как официально фильм в России не выйдет, Михаил Галустян к озвучке По в дубляже стран СНГ не вернется. Однако он будет дублировать панду По в дубляже студии Red Head Sound, которая также намерена показать фильм в кинотеатрах.

“Планета обезьян: Новое царство”

Четвертая часть выйдет и в серии фильмов “Планета обезьян”, у нее будет подзаголовок “Новое царство”. Сюжет продолжит ленты “Планета обезьян: Война”. Действие ленты развернется спустя много лет после событий “Войны”. В оазисе, куда в прошлом фильме Цезарь привел обезьян, люди одичали, а у шимпанзе появилось множество кланов. Вождь обезьян – Проксимус Цезарь – желает поработить другие кланы, чтобы найти последние следы человеческих технологий. А шимпанзе Ноа отправляется в путешествие с девушкой Мэй, чтобы изменить дальнейшую судьбу обезьян и людей.

Главную роль в ленте исполнит Оуэн Тин, также в фильме сыграют Фрейя Аллан, Кевин Дюранд и Уильям Мэйси.

Премьера фильма назначена на 24 мая 2024 года.

“Тихое место: День первый”

Фанаты серии хорроров “Тихое место” смогут в 2024 году посмотреть спин-офф с подзаголовком “День первый”. Он расскажет о том, что происходило в первый день после появления на земле загадочных монстров.

Известно, что в фильме сыграет известная по “Черной пантере” Лупита Нионго. Других подробностей о ленте пока нет.

“Дюна: Часть вторая”

А вот о второй “Дюне” режиссера Дени Вильнева (“Бегущий по лезвию 2049”, “Прибытие”) подробностей куда больше. Фильм должен был выйти еще осенью 2023 года, однако премьеру перенесли на 1 марта 2024 года.

Сюжет расскажет вторую половину романа Фрэнка Герберта “Дюна” о противостоянии семей Атрейдесов и Харконненов.

К своим ролям вернулись Тимоти Шаломе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Флоренс Пью и другие актеры.

“Человек-паук: За пределами вселенных”

Третья часть анимационной серии фильмом о темнокожем Человеке-пауке Майлзе Моралезе также выйдет в 2024 году. Она продолжит сюжет, оборванный в прошлой части с подзаголовком “Паутина вселенных”. Даты выхода у мультфильма пока нет.

“Годзилла и Конг: Новая империя”

12 апреля 2024 года в кино выйдет новый фильм “Вселенной Монстров” под названием “Годзилла и Конг: Новая империя”. В картине оба монстра должны будут объединиться, чтобы противостоять новой угрозе.

“Гадкий я 4”

Еще один громкий мультфильм года – “Гадкий я 4”. Он продолжит события третьей части и снова расскажет о приключениях Грю и миньонов.

“Гарфилд в кино”

Еще одним ожидаемым возвращением года станет “Гарфилд в кино”. На этот раз о коте сняли не фильм, а мультфильм. По сюжету после воссоединения со своим отцом, уличным котом Виком, Гарфилд должен отказаться от своей тепличной жизни и отправиться в путешествие.

“Джокер: Безумие на двоих”

Одним из главных фильмов года станет продолжение драмы Тодда Филлипса “Джокер” с подзаголовком “Безумие на двоих”. Действие картины снова развернется в Готэме, сюжет сконцентрируется на любви Джокера и Харли Квинн. Первого снова сыграл Хоакин Феникс, а вторую – певица Леди Гага. Кстати, певица попала в каст неслучайно, ведь фильм неожиданно стал мюзиклом.

Премьера запланирована на 4 октября 2024 года. Возрастной рейтинг фильма 18+.

“Чужой: Ромул”

После семилетней паузы на экраны выйдет новая часть “Чужого” с подзаголовком “Ромул”. На этот раз режиссером будет Федерико Альварес. Картина будет самостоятельной историей и не продолжит сюжет фильмов “Прометей” и “Чужой: Завет”. Подробности сюжета пока держатся в секрете.

“Бордерлендс”

Главной экранизацией компьютерной игры в 2024 году будет фильм “Бордерлендс”.

Фильм расскажет о преступнице Лилит, которая возвращается на родную планету Пандору, чтобы найти пропавшую дочь Атласа. Она заключает союз с командой, и вместе они должны сразиться с инопланетными монстрами и опасными бандитами.

В картине снялись Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Джейми Ли Кёртис и другие.

“Фуриоса: Хроники Безумного Макса”

Режиссер Джордж Миллер представит приквел фильма “Безумный Макс: Дорога ярости” о Фуриосе. Роль Фуриосы исполнила Аня Тейлор-Джой, также в картине сыграет исполнитель роли Тора Крис Хемсворт. Сюжет пока держится в тайне, однако судя по трейлеру, лента расскажет о похищении Фуриосы и ее матери из матриархального общества. Она должна будет вернуться домой.

“Гладиатор 2”

22 ноября 2024 года режиссер Ридли Скотт выпустит продолжение ленты 2000 года “Гладиатор”. Действие сиквела развернется в Риме во времена правления императора Коммода. Главным героем ленты станет племянник Коммода Луций, которого сыграет Пол Мескал. Подробностей о фильме пока нет.

“Крэйвен‑охотник”

Sony в 2024 году станет главным поставщиком супергеройского контента. Второй фильм ее супергеройской вселенной в 2024 году будет называться “Крейвэн-охотник”. Картина покажет превращение русского эмигранта Сегрея Кравинова в злодея. Фильм должен выйти 30 августа. Главную роль в нем исполнил Аарон Тейлор-Джонсон.

“Веном – 3”

Третьей лентой вселенной Sony в 2024 году будет “Веном 3”. Он должен стать заключительным фильмом в трилогии о Веноме. К роли Эдди Брока вернется Том Харди. Подробностей сюжета у картины пока нет, как и даты выхода.

“Головоломка 2”

Вторая часть будет и у мультфильма “Головоломка” от Pixar. Действие мультика будет происходить в голове подростка Райли, которая столкнется с четырьмя новыми эмоциями. Премьера должна состояться 14 июня 2024 года.

“Битлджус 2”

Также продолжение выйдет у фильма Тима Бертона “Битлджус”, который вышел еще в 1988 году. Вторую часть снова снимет режиссер Тим Бертон. К своим ролям вернутся Майкл Китон, Вайнона Райлер и Кэтрин О’Хара.

Подробностей сюжета ленты пока нет, фильм выйдет 6 сентября 2024 года.

“Соник 3: в кино”

Любители “Соника” в 2024 году смогут посмотреть триквел фильма об антропоморфном синем еже. “Соник 3” выйдет на экраны в самом конце года – 20 декабря 2024 года. Известно, что к своим ролям вернутся Бен Шварц, Джеймс Марсден и другие.

“Муфаса: Король Лев”

Disney 20 декабря 2024 года собирается выпустить приквел фильма 2019 года “Король Лев” под названием “Муфаса: Король Лев”. Фильм будет построен как рассказ дочери Симбы и Налы истории ее деда. Симон и Пумба в фильме тоже появятся. Они будут добавлять комментарии к истории.

“Властелин колец: Война рохирримов”

Фанаты Джона Толкина смогут оценить полнометражный аниме-фильм по “Властелину колец”. Он станет приквелом к кинотрилогии и расскажет историю короля Рохана Хельма Молоторукого и обороны крепости Хорнбург в Хельмовой Пади. Премьера мультфильма назначена на 13 декабря 2024 года.

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