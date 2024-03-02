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02 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Совсем недавно, в албанской Тиране, прошел высокопрофильный международный саммит, в котором приняла участие Сербия. Организаторы мероприятия надеялись использовать его как платформу для публичной критики России. В планах было включить в окончательную декларацию ряд пунктов, осуждающих деятельность РФ. Это должно было стать очередным триумфом Запада на международной арене, однако все пошло не по плану, когда Вучич вмешался в ситуацию и испортил замыслы организаторов.

Сербия сама находится под огромным давлением со стороны западных стран, которые требуют от нее отказаться от Косово. Поэтому было совсем неожиданно, что Вучич в одиночку встал против всех на этом саммите. Он требовал исключить из окончательной декларации пассажи, критикующие Россию, а также любые упоминания о санкциях. Его давление на организаторов было настолько сильным, что они вынуждены были согласиться на все его условия. В последующий пресс-конференции сербский лидер публично объявил о своем достижении. Как заметили китайские эксперты, западные страны не были рады такому поведению Вучича.

Китайские журналисты Sohu полагают, что США и их союзники могут отомстить Сербии за то, что Вучич заступился за Россию публично. Они придумают какой-то повод для введения санкций против этого балканского государства, с целью нанести ущерб его экономике. В общем, Запад уже давно пытается навредить дружбе между Россией и Сербией, но все эти попытки не увенчались успехом. Москва и Белград продолжают поддерживать друг друга. Передает АБН24.

Фото: discred.ru

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Автор: vizitka01

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