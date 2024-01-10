По данным Алтайавтодор, с 21:40 введено ограничение движения для всех видов транспорта на двух участках автодорог регионального значения из-за порывистого ветра и гололедных явлений:

К-03 в границах Змеиногорского и Рубцовского районов;

К-09 в границах Курьинского и Третьяковского районов.

Закрыто движение на автодороге А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан на участке (213 по 337 км).

Причиной стали сложные метеорологические условия – осадки в виде мокрого снега, дождя, переходящие в снег, отложение мокрого снега, гололедные явления, метели. Усиление ветра до 18-23 м/с, порывы 25-30 м/с, местами до ураганных значений 33 м/с и более. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

Выставлены посты ГИБДД, работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов, задействована дорожная техника.

Телефоны диспетчерских служб:

– дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: 8 (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

– дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: 8 (3852) 63-14-59;

– телефон дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю 8 (3852) 20-26-72;

– дежурный УГИБДД: 8 (3852) 39-35-86.

Уважаемые водители, просим по возможности отказаться от поездок, соблюдайте осторожность, выбирайте скоростной режим в соответствии с погодными и дорожными условиями.

Взято отсюда.

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