Ракета. США Фото: кадр из видео YouTube

Испытание позволило ВВС США собрать “ценные данные о возможностях” ракеты. Этот запуск стал пятым по счету испытанием прототипа такой ракеты

В США успешно испытали прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183 класса “воздух – земля”. Ее запустили 17 марта с бомбардировщика В-52 в рамках программы ARRW, сообщает ТАСС.

AGM-183 ARRW – баллистическая ракета воздушного базирования, оснащенная гиперзвуковым планирующим блоком. Ее разработкой занимается компания Lockheed Martin. ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) является программой по созданию оружия быстрого реагирования воздушного базирования.

Стратегический бомбардировщик взлетел с американской авиабазы Андерсен на острове Гуам в Тихом океане. Детали испытательного запуска публиковать не планируют, так как он был направлен на “расширение диапазона программы гиперзвуковых вооружений”.

Предыдущее подобное испытание провели в августе прошлого года. Точной информации, было ли оно успешным, нет.Первый запуск образца AGM-183 провели 9 декабря 2022 года. По официальным данным, ракета развила скорость более чем в пять раз превышающую скорость звука и взорвалась на запланированном участке траектории.

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