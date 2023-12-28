Такое вы еще не пробовали!

У каждого есть свой фирменный рецепт селедки под шубой, которому он никогда не изменяет. Но если в вас жив дух авантюризма и вы не прочь попробовать в этом году чего-нибудь новенького, мы нашли для вас пять необычных (и местами экспериментальных) рецептов одного из главных новогодних салатов. Только посмотрите, как его другие готовят.

Селедка-чизкейк

Недавно всех снова переполошил рецепт селедки под шубой в виде чизкейка. Вот как он выглядит.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Для начала отварите, остудите и очистите овощи и яйца. Лук нарежьте мелкими кусочками и замаринуйте в смеси сахара, уксуса и воды — маринад должен покрывать лук полностью. Селедку разделайте, филе без косточек порежьте кубиками.

Для сборки нашего чизкейка понадобятся две формы разного диаметра, отличающиеся на один–два сантиметра: идеально подойдут кольца на 20 и 21 сантиметр.

Сначала ставим формочку меньшего диаметра, смазываем бортики и дно маслом. Натираем картофель и распределяем его по дну, смазываем первый слой майонезом, смешанным с сыром. Затем укладываем слои маринованного лука, селедки, тертых яиц. Снова смазываем майонезно-сырным соусом. Последним слоем идет морковь, натертая на крупной терке. Убираем заготовку в холодильник.

Далее заливаем желатин теплой водой и оставляем его на 10 минут. Прогреваем до 60 градусов и перемешиваем, пока не растворится (просто следуйте инструкции к желатину, она может отличаться). Пока желатин растворяется, очищенную свёклу превращаем в пюре в блендере. Сначала измельчаем только свёклу, затем добавляем 150 грамм пастоподобного сыра, блендерим еще раз. Последний раз взбиваем свёклу вместе с желатином.

Достаем из холодильника нашу заготовку, снимаем внутреннее кольцо, ставим форму побольше. Аккуратно заливаем сырно-свекольной массой бока и верх чизкейка, ровняем лопаткой и убираем в холодильник на 3–4 часа.

Перед тем как снять кольцо, пройдитесь ножом по стенкам, чтобы отделить края. Убираем форму, украшаем наш новогодний тортик чем душе угодно и радуем гостей за столом необычной интерпретацией салата.

Селедка-ролл

Если вы хотите подать селедку под шубой небольшими порциями, то рецепт от кулинарного блогера под ником nichka для вас. Необычная форма роллов повеселит собравшихся за столом и превратит классический салат в необычную и яркую закуску. Чтобы приготовить селедку-ролл, возьмите:

Первым делом подготавливаем овощи и яйца: варим, остужаем, сушим. Селедку нам нужно будет нарезать брусочками — можно как разделать селедку на филе в домашних условиях, так и взять покупное филе спинок рыбы.

1–1,5 свёклы нарезаем на тонкие полоски и выкладываем на пищевую пленку в форме прямоугольника. Остатки свёклы трем на мелкой терке и выкладываем сверху — все последующие ингредиенты мы будем выкладывать, отступив от длинного края прямоугольника. На свёклу выкладываем натертую картошку, смазываем майонезом. Далее идет слой моркови и яйца — не стоит смазывать майонезом все слои, ведь тогда наш ролл потечет.

Сверху на слои выкладываем длинные брусочки селедки и перья зеленого лука. Затем аккуратно сворачиваем наш ролл со стороны с сельдью, помогая пищевой пленкой. Когда у нас получится плотный рулет — заворачиваем его в фольгу и убираем в холодильник на несколько часов.

Теперь нам остается только вытащить ролл из фольги и нарезать острым ножом. Готово — у вас получилась красивая новогодняя закуска!

Селедка под сливочно-овощной шубой на черном хлебе

Еще один необычный способ приготовить селедку под шубой необычно — перемешать все слои в однородную массу и подать на хрустящих хлебных тарталетках, как это сделала кулинарный блогер блогер IrinaCooking. Записываем рецепт новогоднего фингерфуда, покупаем в магазине:

Первым делом отвариваем, остужаем и чистим морковь и свёклу. Вместе со сливочным сыром отправляем овощи в блендер и доводим до консистенции пюре. Перекладываем полученную массу в кондитерский мешок и убираем в холодильник.

В это время готовим тарталетки: нарезаем черный хлеб и отрезаем у каждого кусочка корочки. Смазываем маслом форму для приготовления кексов, укладываем на дно хлеб и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут. По готовности выкладываем наши тарталетки и остужаем их.

Селедку режем мелкими кубиками и раскладываем по тарталеткам. Сверху на селедку выкладываем четвертинку кольца красной луковицы. Затем выдавливаем сливочно-овощное пюре из кондитерского мешка. Новогодняя закуска готова!

Яблочная селедка под шубой

В этом рецепте от кулинарного блогера Марины Золотцевой, формфактор селедки под шубой остается классическим, а вот вкус изменяется до неузнаваемости. Вместо картофеля в салат идет яблоко — такое новогоднее блюдо поразит всех пикантным вкусом. Нам понадобится:

В приготовлении блюдо слабо отличается от классической селедки под шубой: овощи нужно приготовить, остудить и очистить, селедку и луковицу — нарезать кубиками. Яблоко очистите от кожицы и сердцевины, после чего натрите на терке.

Все ингредиенты, кроме селедки и луковицы, необходимо натереть на терке. Автор предлагает поменять местами слои и сделать «перевертыш»: сначала идет слой тертой свёклы, затем моркови, яблока, яиц, лука и, наконец-то, рыбы. Не забывайте смазывать слои майонезом.

Добавьте еще майонеза сверху, уберите в холодильник на несколько часов и удивляйте гостей необычным вкусом салата.

Вегетарианская селедка под шубой

Если за вашем столом оказался хотя бы один вегетарианец, то его можно порадовать необычной селедкой под шубой с нори и солеными огурцами от Вики Василенко. Впрочем, даже фанатов рыбы такое блюдо не оставит равнодушными. Для приготовления берем:

Варим, остужаем и чистим свёклу, картошку и морковь. Соленые огурцы режем тонкой соломкой. Первым слоем идет тертый картофель. Смазываем его майонезом и выкладываем порванные руками листы нори следующим слоем. Затем идут огурцы, после них — тертая морковь. Смазываем слой майонезом, выкладываем свёклу. Добавляем немного майонеза, украшаем листочками из нори и даем настояться в холодильнике не менее получаса. Необычная интерпретация привычного салата готова.

Советы от читателей

Мы спросили у наших читателей в соцсетях, какую селедку под шубой делают они. Оказывается, вариаций классического салата целое множество — например, читательница 59.RU Мария Галимуллина заменяет рыбу на грибы.

— Все те же ингредиенты салата, только селедку заменить на соленые грибы «рыжики», — написала Мария.

Читательница 72.RU Елена Попова тоже заменяет селедку в салате, добавляя в блюдо слой копченой скумбрии. В комментариях других регионов также рассказали, что добавляют вместо селедки самую разную рыбу, от лосося до семги.

— Готовлю не с селедкой, а с копченой скумбрией. Во-первых, муж не любит сельдь. Во-вторых, скумбрию легче чистить от костей, — делится лайфхаком читательница NGS42.RU Юлия Лубина.

— В салат добавляю одно без кожуры яблоко твердого сорта. И в место селедки семгу. Очень нежно получается и вкусно, — советует попробовать читательница NN.RU Нелли Бутолина.

Анна Серостинова из Москвы предложила свой вариант легкой закуски на тему селедки под шубой:

— Мы называем это с мамой «шуба лайт». Даже не салат, а закуска выходит. На кружочек свёклы положить кусочек селедки, сверху кружочек варёного яйца. И полить смесью горчицы с подсолнечным маслом. Посыпать зеленым лучком, — предлагает попробовать рецепт читательница MSK1.RU Анна Серостинова.

Читатели 161.RU предложили разнообразить вкус, смазывая слои селедки под шубой не только майонезом — одни предлагают смешать его с домашней сметаной, а другие — советуют добавить в соус горчицу для пикантности.

Но чаще всего комментаторы предлагали не добавлять в селедку под шубой яйца, об этом написали жители по всей России. Учитывая цены на этот продукт, неудивительно — может, так и не вкуснее, но значительно дешевле выходит.

Взято Источник

28.12.2023