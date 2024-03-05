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Вячеслав Франк анонсировал масштабное обновление автобусов в Барнауле к 2030 году

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Около четверти парка должно быть обновлено перевозчиками

Вячеслав Франк анонсировал масштабное обновление автобусов в Барнауле к 2030 году

Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Барнаул ждет масштабное обновление парка автобусов к 2030 году, заявил глава города Вячеслав Франк 5 марта, выступая с отчетом о работе мэрии. В частности, около четверти автопарка перевозчиков должны составлять новые автобусы. Это станет возможным благодаря субсидиям из краевого и городского бюджетов, а также переходу на долгосрочные контракты.

По словам Вячеслав Франка, на обеспечение транспортной доступности и поддержку перевозчиков из бюджета города было выделено порядка 600 миллионов рублей. Уже в 2024 году в краевую столицу прибудет 41 новый автобус, приобретенные за средства краевого бюджета. Их пустят по самым важным маршрутам Барнаула. Для их эксплуатации на базе “Горэлектротранса” создается автоколонна.

Глава города также отметил, что для Барнаула закуплено десять новых трамваев, часть из которых после настройки и обкатки вышли на маршруты.

“Для решения транспортных проблем администрация города заключила долгосрочные контракты на обслуживание семнадцати автобусных маршрутов. Контракт предусматривает приобретение перевозчиками нового пассажирского транспорта. При поддержке бюджета города до 2030 года планируется обновить четверть автобусов, выходящих на линию”, – отметил Вячеслав Франк.

Говоря о дорожной сфере, глава Барнаула напомнил, что по нацпроекту “Безопасные и качественные дороги” построено и отремонтировано свыше 200 объектов общей протяженностью более 304 километров. В 2023 году работы велись на 48 объектах, из них 34 – это дороги пригорода и частного сектора.

“Долгожданным стало завершение основных работ по реконструкции моста на Новом рынке. Спасибо всем, кто принимал участие в этой работе! Транспортная инфраструктура города продолжает развиваться. Строится самый крупный региональный объект последних лет – развязка на шоссе Ленточный Бор. Это новые “южные ворота” Барнаула”, – заключил Вячеслав Франк.

новости Локтевский

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