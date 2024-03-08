Вячеслав Франк поздравил жительниц Барнаула с 8 Марта

Мэр пожелал горожанкам здоровья, счастья и заботы близких

Вячеслав Франк / Кадр из видео: t.me/barnaul_org

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жительниц города с 8 Марта. Поздравление опубликовано в телеграм-канале мэрии.

“Милые женщины, от всей души поздравляют вас с праздником весны! Вы воспитываете детей, добиваетесь профессиональных успехов, бережете домашний уют, оставаясь чуткими и внимательными. Ваши любовь, доброта и мудрость делают нас, мужчин, сильнее, вы – наш надежный тыл”, – сказал Франк.

Градоначальник пожелал женщинам крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также чтобы каждый день радовал вниманием и заботой близких.

Ранее жительницы Барнаула рассказали, что хотели бы получить на 8 Марта.

горняк



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