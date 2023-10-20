Выбор женщины: почему жительницы Барнаула все чаще отказываются от абортов

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Основными причинами для прерывания беременности у женщин являются страх, тяжелое финансовое положение и отсутствие поддержки близких

В Алтайском крае растет число женщин, которые отказываются от абортов. Это происходит благодаря появлению в женских консультациях доабортного консультирования. После визита к гинекологу пациентке, которая решила прервать беременность, даются так называемые дни тишины. Ее отправляют на беседу к психологу, соцработнику и, при необходимости, к юристу. Только после этого принимается окончательное решение. Медицинский психолог Надежда Белоусова, специалист по социальной работе Лилия Бушуева и заведующая женской консультацией №2 Лариса Бекурина рассказали “Толку” как проходит доабортное консультирование и скольких женщин удается переубедить.

“Докопаться до сути”

– Что такое доабортное консультирование и зачем оно нужно?

07 сентября, 8:51 Деликатный вопрос: что должна знать каждая женщина о своем здоровье

Специалисты уверены: если бы женщины больше знали о своем здоровье, то могли бы избежать множества заболеваний и проблем репродуктивного характера

Отвечает Лариса Бекурина

– Первоначально с женщиной взаимодействует акушер-гинеколог. Он проводит осмотр, ставит диагноз, выявляет наличие противопоказаний к родам и обсуждает с пациенткой проблему вынашивания беременности.

99% женщин воспринимают беременность как радостное событие, но 1% все же желает прервать ее. Это либо незапланированная беременность, либо она не готова, либо прошел маленький период после последних родов. Если врачу на участке не удается убедить пациентку сохранить беременность, то мы направляем ее на консультацию к психологу.

Отвечает Надежда Белоусова

– Моя задача – выяснить причину прерывания, докопаться до сути, по возможности скорректировать картину мира. Тут же я предлагаю женщине посетить нашего соцработника, который рассказывает о мерах социальной поддержки, и записываю на консультацию к юристу, который рассказывает о выплатах от государства. Зачастую женщины просто не знают об этих вещах.

Важны дни тишины. Женщине после консультации необходимо выдохнуть, сделать паузу и подумать. Я всегда предлагаю представить, что она уже мама, и пожить несколько дней с этой мыслью. После такого мозг начинает работать иначе, потому что женщина выходит из стресса и начинает спокойно размышлять.

– Какие основные причины желания прервать беременность?

Отвечает Надежда Белоусова

– Мы обсуждаем все за и против и, как правило, главной причиной является страх будущего. Кроме того, влияют финансы и отсутствие поддержки близких людей. Без последнего женщина начинает думать, что ей некуда привести ребенка, если вся семья против.

Беременность. Материнство Фото: unsplash.com

– Каждая ли девушка обязана пройти такую консультацию?

Отвечает Лариса Бекурина

– На консультацию отправляется каждая женщина, это одно из условий. Иногда психологам приходится встречаться с беременными несколько раз.

“Цифра уменьшается”

– Какова статистика абортов?

Отвечает Лариса Бекурина

– За 9 месяцев 2023 года на учет в нашу женскую консультацию встало 700 беременных. За прерыванием беременности обратилась 31 пациентка, каждая проконсультирована психологом, социальным работником и юристом. Сохранили беременность из этого числа 11 женщин, то есть процент сохранения около 30.

К сожалению, каждую женщину убедить невозможно, кто-то приходит сразу с настроем на аборт, но это тяжелые случаи, с которыми плотно работают психологи. Всего в год в нашей консультации проходит 30–40 абортов, и эта цифра с каждым разом уменьшается.

– Какова роль соцработника в процессе доабортного консультирования?

Отвечает Лилия Бушуева

– Очень важно соблюдение недели тишины, потому что у меня, как у соцработника, есть время показать беременной ее возможности, а также развеять миф о том, что ей ничего не положено от государства.

Беременность. Пара. Семья Фото: unsplash.com

Например, женщина не может справиться с сыном-подростком, а тут вторая беременность. Но ведь у нас есть социальные учреждения, в которых с детьми работают психологи. Или женщина плачет в подушку, потому что ей не с кем поговорить, а мы рассказываем о кризисном центре и бесплатной горячей линии, где ее могут проконсультировать.

Работа отлажена со всеми социальными учреждениями. Во время беседы с женщиной мы о чем-либо договариваемся, сразу даем контакты, направляем к определенному специалисту. Чтобы она пошла и за неделю тишины убедилась в том, что поддержка есть.

– Женщины какого возраста чаще прибегают к такой процедуре?

Отвечает Лариса Бекурина

– Возраст женщин, которые обратились в этом году за консультированием в основном 35–39 лет. Как правило, те, у кого уже есть несколько детей.

“Глубокая работа”

– Аборт – это психологическая травма. Как долго она может сказываться на женщине?

Отвечает Надежда Белоусова

– Постабортный синдром может длиться всю жизнь. У меня были примеры, когда с чувством вины за прерывание беременности приходила женщина старше 60 лет.

Ребенок. Новорожденный. Беременность Фото: unsplash.com

– Сталкиваетесь ли на консультациях с агрессией со стороны женщин?

Отвечает Надежда Белоусова

– Как правило, с таким мы и сталкиваемся. Женщины считают, что недопустимо вмешиваться в ее личную жизнь, при этом забывая, что нарушаются права ребенка.

Таким я сразу подписываю справку, о том, что они были у меня на консультации. После этого предлагаю расслабиться и просто поговорить о жизни. В эти моменты женщина может достать из себя то, что накипело, и тогда начинается глубокая работа.

– Каковы последствия прерывания беременности?

Отвечает Лариса Бекурина

– Аборт опасен в любом случае, какая бы по счету ни была беременность. Первая – это вообще катастрофа, у женщины еще не устоявшаяся психика и нет настроя на материнство.

Каким бы ни был первый аборт, в любом случае идет воздействие на гормональную систему. Организм настроился на вынашивание беременности, ее прерывают, и это травма. Она приводит к бесплодию, выкидышам, преждевременным родам, патологиям беременности, синдрому задержки, эндокринным заболеваниям, нарушению цикла и многому другому.

В то же время можно сделать один аборт и сразу получить бесплодие, а можно прервать беременность 10 раз и получить осложнение только на последнем. Неизвестно, как произойдет с определенной девушкой, это дело случая.

В краевом минздраве сообщили, что в 2021 году решение отказаться от прерывания беременности приняли 680 жительниц региона из 2 835 проконсультированных, а в 2022 году – 726 из 2726. Положительная динамика сохраняется.

город Горняк



Взято отсюда