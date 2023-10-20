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Выбор женщины: почему жительницы Барнаула все чаще отказываются от абортов

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Младенец Фото: pexels.com

Основными причинами для прерывания беременности у женщин являются страх, тяжелое финансовое положение и отсутствие поддержки близких

В Алтайском крае растет число женщин, которые отказываются от абортов. Это происходит благодаря появлению в женских консультациях доабортного консультирования. После визита к гинекологу пациентке, которая решила прервать беременность, даются так называемые дни тишины. Ее отправляют на беседу к психологу, соцработнику и, при необходимости, к юристу. Только после этого принимается окончательное решение. Медицинский психолог Надежда Белоусова, специалист по социальной работе Лилия Бушуева и заведующая женской консультацией №2 Лариса Бекурина рассказали “Толку” как проходит доабортное консультирование и скольких женщин удается переубедить.

“Докопаться до сути”

– Что такое доабортное консультирование и зачем оно нужно?

Источник

горняк
горняк локтевский

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