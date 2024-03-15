Выборы-2024: в Бийске началась активная работа всех избирательных участков

Первые избиратели пришли на участки еще до того, как прозвучал гимн России

В Бийске, начиная с девяти утра, кипит жизнь на всех избирательных участках: звучит музыка, организована работа не только наблюдательной комиссии, но и сотрудников полиции.

Выборы-2024 в Бийске. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Расположение своего участка каждый гражданин, который решил прийти и проголосовать, а не использовать возможность сделать это он-лайн, мог узнать заранее. Первые избиратели почти везде – молодые люди, которые пришли на участок перед работой.

– Самый первый избиратель стоял уже даже раньше гимна, ждал очереди на голосование, – делится наблюдениями Татьяна Снегирева, член участковой избирательной комиссии №384. – Приходят одновременно и люди молодого возраста, и среднего, ближе к 10 начали подходить пенсионеры.

Выборы-2024 в Бийске. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Возле образовательных учреждений толпятся ребята среднего и старшего звена. Несмотря на отмену занятий в школах, они проведут этот день плодотворно: у кого-то запланированы экскурсии в музей, выставочный зал, у кого-то – в пожарную часть.

Выборы-2024 в Бийске. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Атмосфера праздника чувствуется на каждом избирательном участке, ребята также готовили пространство школы – настоящие патриотические картинные галереи, трогательные, наивные работы, радуют каждого приходящего.

Выборы-2024 в Бийске. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Тот, кто еще не определился до конца со своим решением, может ознакомиться с информацией о кандидатах на стендах, взять брошюру.

– На нашем участке получилось 1616 избирателей, на девять часов уже 17 зарегистрированных человек пришли и проголосовали, – говорит Марина Андреева, председатель участковой избирательной комиссии №404. – Я думаю, что после 10-11 часов активность избирателей возрастет, мы с радостью ждем всех на нашем участке.

Выборы-2024 в Бийске. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Но все же она отмечает, что к ним первыми идут пенсионеры, молодежь – попозже, когда выспится. Нужно отметить, что голосование вне помещения тоже дает высокий процент явки избирателей.

В Бийске самый большой избирательный участок ориентирован на 2500 человек. Выборы-2024 в Бийске. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

– Я пришел исполнить свой гражданский долг, чтобы потом всякие рутинные, будничные дела не затянули, не отвлекли нас от главного, – считает Владимир Голостенов, один из избирателей, которые пришли как только участок, к которому он относится, был открыт.

Его поддержала и жена, Елена. Она отметила, что прежде, чем сделать выбор, как того требует патриотический долг, внимательно заранее ознакомилась в интернете с информацией о кандидатах.

Также всем избирателям напоминают и о возможности участия в конкурсе.

– Хорошо, что голосование длится три дня, потому что у каждого человека есть возможность выбрать удобное для него время, дойти до участка либо в пятницу, либо в субботу, либо в воскресенье, – напоминает председатель участковой избирательной комиссии №404.

Выборы-2024 в Бийске. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

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Взято отсюда