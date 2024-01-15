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Выборы, нацпроекты, реформы: каких судьбоносных событий ждать в 2024 году

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Выборы, нацпроекты, реформы: каких судьбоносных событий ждать в 2024 году

Туман в Барнауле Фото: Виталий Барабаш

2024 год может стать точкой отсчета для новых государственных программ, проектов и реформ. А главным политическим событием станут выборы президента

2024-й станет годом важнейших событий и принятия ключевых решений, которые отразятся на жизни регионов и их развитии в том числе. Во-первых, именно 2024 годом завершались многие госпрограммы, которые обеспечивали финансирование очень многих объектов и проектов. А во-вторых, уже в марте пройдут выборы президента, которые, как правило, становятся точкой отсчета для серьезных преобразований.

Выборы президента – 2024

Главным событием года станут выборы президента 15–17 марта. Нового главу государства изберут на 6-летний срок – до 2030 года.

Прием документов от желающих баллотироваться завершился 1 января. О намерении участвовать в выборах заявили 15 человек – от действующего президента до бьюти-блогера. Но только 11 прошли первый “отсев”.

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  • Владимир Путин – президент РФ,
  • Сергей Бабурин – председатель партии “Российский общенародный союз”,
  • Анатолий Баташев – блогер-эколог (самовыдвижение),
  • Андрей Богданов – политический деятель (Российская партия свободы и справедливости),
  • Владислав Даванков – зампред Госдумы РФ (“Новые люди”),
  • Сергей Малинкович – лидер партии “Коммунисты России”, депутат Алтайского краевого Заксобрания (АКЗС),
  • Борис Надеждин – политический деятель (партия “Гражданская инициатива”),
  • Рада Русских – блогер, визажист, предприниматель (самовыдвижение),
  • Ирина Свиридова – политический деятель (Демократическая партия России),
  • Леонид Слуцкий – лидер ЛДПР,
  • Николай Харитонов – депутат Госдумы от КПРФ.

Взято отсюда

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