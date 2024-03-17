реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Выборы президента завершились в Алтайском крае. Как прошел третий день голосования

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

На избирательные участки для голосования в последний день приходили барнаульцы всех возрастов, с семьями, с друзьями и по одиночке

В Алтайском крае закончилось голосование на выборах президента России. Избирательные участки закрылись в 20.00, комиссии начали подсчет голосов.

Россияне имели возможность в течение трех дней воспользоваться своим избирательным правом. Как в Барнауле прошел заключительный день — смотрите в фоторепортаже.

А что происходило на избирательных участках в первый день — можно узнать в нашем репортаже от 15 марта.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Стали известны первые результаты выборов президента РФ

Стали известны первые результаты выборов президента РФ

Обработано уже 24,4% протоколов, сообщает РИА Новости. Выборы. Галочка. Голосование.…

«ДПС от него в шоке»: новосибирский инженер построил дом…

Новосибирский инженер построил дом на колесах за 1,5 миллиона рублей…

В Алтайском крае отремонтируют школу искусств по нацпроекту «Культура»

В Алтайском крае отремонтируют школу искусств по нацпроекту «Культура»

В селе Троицкое собираются ремонтировать школу искусств. На эти цели…

Сугробы выше человека. Как Алтайский край за президента голосовал

Сугробы выше человека. Как Алтайский край за президента голосовал

Стало известно, как проходили выборы президента в городах и селах…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp