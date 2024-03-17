На избирательные участки для голосования в последний день приходили барнаульцы всех возрастов, с семьями, с друзьями и по одиночке

В Алтайском крае закончилось голосование на выборах президента России. Избирательные участки закрылись в 20.00, комиссии начали подсчет голосов.

Россияне имели возможность в течение трех дней воспользоваться своим избирательным правом. Как в Барнауле прошел заключительный день — смотрите в фоторепортаже.

А что происходило на избирательных участках в первый день — можно узнать в нашем репортаже от 15 марта.

Взято отсюда