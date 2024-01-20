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Выброшенного из поезда кота Твикса нашли мертвым

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Владелец погибшего животного пообещал сделать все, чтобы виновные понесли наказание

Выброшенного из поезда кота Твикса нашли мертвым

Фото: t.me/twix_poisk

В Кирове нашли мертвым кота Твикса, которого выбросила из поезда проводница. Его гибель подтвердил хозяин и волонтеры, которые искали животное несколько дней.

“Твикс был опознан, это наш кот. Мы сделаем все, чтобы виновные были наказаны”, — цитирует хозяина четвероногого РИА Новости.

Кот Твикс пропал 11 января по пути из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Животное в поезде вез родственник, но по пути питомец выбрался из специальной переноски и попался проводнице во время стоянки в Кирове.

Женщина рассказала, что не смогла найти хозяина гулявшего по вагону кота и решила, что он случайно туда забрел, и выпустила его на улицу. Впоследствии проводницу проверила полиции. Заводить на нее уголовное дело о самоуправстве не стали.

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