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Выбросившую из поезда кота Твикса проводницу временно отстранили от работы

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Выбросившую из поезда кота Твикса проводницу временно отстранили от работы

Кот. Домашнее животное Фото: unsplash.com

После инцидента в компании подчеркнули, что изменят правила перевозки животных, а проводникам запретят высаживать их из поездов на улицу

Проводницу, которая высадила в Кирове кота Твикса, на время служебной проверки временно отстранили от работы. Об этом заявили в РЖД, сообщает РИА Новости.

“Она сейчас не работает с пассажирскими поездами, временно, на период проведения рассмотрения”, – рассказал заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников.

По его словам, сейчас в компании планируют персонифицировать перевозку животных, чтобы сотрудники более предметно понимали, кого перевозят пассажиры.

Однако Telegram-канал Baza пишет, что в компании уже известны результаты проверки и проводницу не планируют увольнять, поскольку ее начальство заявляет, что “она действовала по инструкции и ничего не нарушила”.

Сама же сотрудница РЖД рассказала, что кот был похож на бродячего и она подумала, что он запрыгнул в вагон на станции. Проводница прошла по вагону и громко спросила пассажиров, не потерял ли кто-то из них кота. Когда же ей никто не ответил, она решила избавиться от животного.

При этом, по ее словам, она знала, что среди пассажиров есть люди с переносками, но каких животных они везут, ей было неизвестно, ведь это не значится в системе.

Кроме того, женщина отметила, что на остановке у нее было много работы, а в том же вагоне ехала “элитная” собака, владельцы которой боялись, что “бродячий” кот может ее заразить.

Напомним, что кот Твикс пропал 11 января из поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург. Животное выбралось из специальной переноски и свободно гуляло по вагону. Нашедшая его проводница выбросила питомца на улицу.

Позже десятки волонтеров искали Твикса. 20 января его нашли мертвым примерно в километре от вокзала. Ситуация вызвала большой резонанс в обществе, и люди начали подписывать петицию за увольнение проводницы. Хозяин кота заявил, что сделает все, чтобы виновные понесли наказание.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным из-за случившегося.

Взято отсюда

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