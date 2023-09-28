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Вычтут из пенсии: пожилых россиян предупредели по оплате ЖКХ в октябре

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Пенсионеры в России столкнулись с неожиданным уменьшением пенсии. По информации Социального фонда России, это произошло из-за компенсаций за жилищно-коммунальные услуги. Пишет UssurMedia.

В соответствии с законом, неработающим пенсионерам полагается федеральная социальная доплата (ФСД) для того, чтобы доход достигал регионального прожиточного минимума. При ее рассчете учитываются все доходы пенсионера.

Как рассказали в тг-канале “Объясняем.РФ”, если пенсионер получает компенсацию, например, за ЖКУ, это может сократить размер ФСД. Поэтому, когда общий доход достигает или превышает прожиточный минимум, доплату отменяют.

Эксперты советуют пенсионерам, столкнувшимся с такой проблемой, обратиться в Социальный фонд России для уточнения информации по начислениям.

Фото: realty.ria.ru

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