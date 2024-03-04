Выдавил глаз туристу: житель Алтая выплатит пострадавшему 500 тыс. руб

Жителя Республики Алтай признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью туристу из Алтайского края

Летом 2021 года в Республике Алтай местный житель поссорился с приезжим гостем из Алтайского края. В результате конфликта, разгоревшегося на незначительной почве, мужчина голыми руками выдавил туристу глаз. Совсем недавно местному жителю вынесли приговор, сообщает “КП-Барнаул”.

Житель Алтайского края приехал на отдых в село Артыбаш. Он познакомился с мужчиной и вместе с ним выпивал алкоголь. Однако настало время расходится по домам. Житель села предложил подвести своего нового знакомого до домика, в котором тот остановился.

– Когда местный житель провожал потерпевшего до домика, они поругались по малозначительному поводу. Долго не думая, мужчина повалил своего обидчика на землю и сразу выдавил ему глаз. Потасовка у них была непродолжительная, – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Впоследствии турист полностью утратил зрение. Протрезвев, пострадавший даже не смог вспомнить, из-за чего произошел конфликт. Нападавший воспользовался эти положением гостя и выдвинул свои придуманные версии случившегося. Однако в суде его вина была доказана.

В феврале 2024 года суд вынес приговор. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого он должен выплатить пострадавшему туристу 500 тыс. рублей.

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Взято отсюда