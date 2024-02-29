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Выехал на встречку: в Алтайском крае произошло смертельное ДТП на трассе

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Выехал на встречку: в Алтайском крае произошло смертельное ДТП на трассе

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются

29 февраля в Павловском районе Алтайского края произошло дорожно-транспортное происшествие – столкновение транспортных средств, сообщает “В курсе 22”.

Авария случилась в 07 часов 40 минут на 42 км автодороги А-321 “Барнаул – Павловск – граница с Республикой Каззахстан”.

Предварительно установлено, что 62-летний водитель-мужчина, управляя автомобилем Toyota Corolla, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Canter за рулем которого находился 49-летний водитель.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Toyota Corolla, еще один пассажир-женщина получила телесные травмы.

Андрей Подолян, начальник полиции Алтайского края, генерал-лейтенант полиции поставил на контроль проведении проверки по факту ДТП.

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Взято отсюда

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