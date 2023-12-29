Выездной личный прием главного судебного пристава Алтайского края в январе 2024 года

26 января 2024 года, с 14.00 до 15.00 часов, главный судебный пристав Алтайского края подполковник внутренней службы Лабутин Д.Н. проведет личный прием граждан в отделе судебных приставов по г. Новоалтайску и Первомайскому району ГУФССП России по Алтайскому краю.
Предварительная запись на личный прием к руководителю Главного управления продлится до 24.01.2024 года.
Контактный номер отделения: 8 (38532) 46-9-96.
Пресс-служба ГУФССП России по Алтайскому краю
Взято отсюда.
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