Выездной личный прием главного судебного пристава Алтайского края в январе 2024 года

26 января 2024 года, с 14.00 до 15.00 часов, главный судебный пристав Алтайского края подполковник внутренней службы Лабутин Д.Н. проведет личный прием граждан в отделе судебных приставов по г. Новоалтайску и Первомайскому району ГУФССП России по Алтайскому краю.

Предварительная запись на личный прием к руководителю Главного управления продлится до 24.01.2024 года.

Контактный номер отделения: 8 (38532) 46-9-96.

Пресс-служба ГУФССП России по Алтайскому краю

Взято отсюда.

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