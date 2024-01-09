Выхода нет: в Бийске вывоз мусора затруднен из-за автовладельцев

По некоторым адресам образовывались целые мусорные завалы из-за закрытого доступа

Длинные новогодние каникулы закончились, и о проблемах, с которыми пришлось столкнуться в этот период, рассказали бийские коммунальщики. По информации “Спецобслуживание плюс”, мусора от населения было больше, чем обычно, но к этому предприятие было готово, и не стало главной проблемой.

– Все подъезды многоквартирных домов были заставлены автомобилями, и у наших экипажей не было возможности произвести отгрузку, ведь баки по воздуху не перемещаются, – пояснили сотрудники “Спецобслуживания плюс”.

Фото: “Спецобслуживаниеплюс”

Чтобы вывезти превышенный в несколько раз объем мусора, коммунальщикам в итоге приходилось возвращаться по нескольку раз.

– Поэтому если в вашем подъезде мусорный завал, – обратите внимание, кто из соседей поставил машину у подъезда и заблокировал контейнер, – обратились они к населению.

Отмечается, что самыеми активно заставленными автомобилями домами стали: ул. Мухачева,226 и 228/4 ул. Ленинградская,35. Но “все рекорды побил” дом по пер. Коммунарский,16.

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Взято отсюда