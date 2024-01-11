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Выходные с пользой для здоровья

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Выходные с пользой для здоровья

13 января медицинские работники Краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики приглашают жителей и гостей краевой столицы пройти профилактическое обследование, направленное на выявление факторов риска неинфекционных заболеваний. Информационно-профилактическая акция пройдет в рамках недели продвижения активного образа жизни.

Всего за 25-30 минут Вы сможете сделать Чек-Ап своего организма: узнать уровень глюкозы в крови, проверить работу сердца, мышечную силу рук, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе (актуально для курящих), внутриглазное и артериальное давление, антропометрические показатели, индекс массы тела. Каждый обратившийся по результатам обследования получит развернутую консультацию врача-терапевта по коррекции индивидуальных факторов риска ХНИЗ.

Обследование проводится с помощью современного портативного медицинского оборудования.

Профилактическая акция пройдет 13 января 2024 г. в ТРЦ «Арена» (г. Барнаул, Павловский тракт, 188) с 11.00 до 16.00 часов.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Взято отсюда.

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