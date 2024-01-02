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Выходные с пользой: театры Алтайского края начинают работать со 2 января

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Выходные с пользой: театры Алтайского края начинают работать со 2 января

Театр кукол "Сказка" Фото: Олег Укладов

Театры Алтайского края подготовили насыщенную программу для жителей региона всех возрастов. Посетить их можно уже сегодня

Жители региона смогут посетить краевые театры уже во второй день нового года. 2 января будут работать Молодежный театр Алтая, театр драмы, театр кукол “Сказка” и Государственная филармония, сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Молодежный театр покажет спектакли “Бременские музыканты” и “Моя жена – робот”. Краевой театр драмы – “Серебряное копытце” и постановку “Не скажу” на экспериментальной сцене. В театре кукол – “Зимовье зверей”. На сцене Государственной филармонии – “Морозко”.

По сообщению ведомства, в период новогодней кампании региональные театры покажут более 200 программ.

Кроме того, для жителей региона в праздничные выходные будут работать музеи и библиотеки, которые подготовили интересные мастер-классы, выставки, увлекательные экскурсии, интерактивные программы, квесты и викторины. Большинство мероприятий можно посетить по “Пушкинской карте”.

Взято отсюда

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