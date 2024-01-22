Госпиталь. Больница Фото: pixabay.com

Выживших планируют отправить в Россию самолетами МЧС. Состояние россиян не уточняется, на данный момент они проходят обследование

Выживших при крушении самолета в Афганистане россиян поместили на лечение в военно-медицинский госпиталь в Кабуле. Тела погибших в столицу Афганистана доставят 23 или 24 января, сообщает РИА Новости.

“Они в Кабуле, сейчас проходят обследование в военно-медицинском госпитале. Сейчас будем решать вопрос их отправки в Россию. Ориентировочно будем ждать прибытия бортов МЧС”, – рассказал источник издания.

Напомним, пссажирский частный самолет Falcon 10 разбился в горах афганской провинции Бадахшан в воскресенье, 21 января. На борту находились шесть человек: два пассажира (семейная пара), два пилота и медики. По предварительным данным, супруги погибли, остальным удалось выжить.

Взято отсюда