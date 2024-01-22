Выживший при крушении самолета в Афганистане пассажир добрался до местного села

Выживший при падении Falcon 10 дошел до местного села и попросил помощи. Из шести человек выжили четверо, еще двоих разыскивают

Один из выживших при падении бизнес-джета Falcon 10 в Афганистане дошел до местного села и попросил о помощи, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Afghanistan International.

“Местные жители рассказывают, что иностранец добрался до села Педу района Коф Аб и обратился за помощью к людям, используя язык жестов”, — написано в публикации.

В воскресенье местные СМИ сообщили о крушении в горах Афганистана самолета. По их данным, он отклонился от первоначального курса и столкнулся с горным хребтом в районе Зебак

Позднее в Росавиации уточнили, что самолет зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России. Как стало известно, Falcon выполнял чартерный санитарный рейс, первоначальным местом вылета был таиландский аэропорт Утапао. Конечным пунктом назначения был подмосковный аэропорт Жуковский.

Как сообщил РИА Новости источник в российских авиакругах, причиной катастрофы Falcon 10 могла стать нехватка топлива из-за сильного встречного ветра, поскольку в этом случае расход топлива сильно увеличивается.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на борту потерпевшего крушение самолета находились четыре члена экипажа и два пассажира — семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы.

Первоначальным местом вылета была таиландская Паттайя, откуда необходимо было вывезти женщину, находящуюся на “аппарате ИВЛ после того, как у нее отказали почти все органы, кроме мозга и сердца”. В ходе перелета Falcon садился в Индии на дозаправку, откуда и вылетел дальше по маршруту, после чего воздушное судно пропало с радаров.

По данным Росавиации, спасателям удалось обнаружить место крушения самолета. Из шести человек, находившихся на борту, предварительно, четверо живы, судьба еще двоих уточняется. Как сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на министерство транспорта и авиации Афганистана, среди выживших пилот самолета.

Следственный комитет России возбудил по факту крушения самолета уголовное дело.

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Взято отсюда