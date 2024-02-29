Львенок Алтай Фото: vk.com/samarazoo

В Самару львенок из Алтайского края переехал в прошлом году после смерти льва Цезаря. Котенок активно растет и сотрудники периодически делятся его “достижениями”

В зоопарке Самары показали, как вырос львенок Алтай. Фото опубликовали в группе организации во “ВКонтакте”.

“Суровое “доброе утро” от Алтая! Как быстро дети растут”, – отметили сотрудники зоопарка.

Львенку скоро исполнится год ,и он постепенно превращается во взрослого льва. У него уже активно растет грива и “мужает” взгляд.

“Боже какой мальчик.. Серьезный.. Красавец. Вылитый папочка”, – написала одна из подписчиц.

Напомним, что львенок Алтай – сын львицы Аи и льва Алтая, которые живут в Барнаульском зоопарке “Лесная сказка”. Котенок родился весной 2023 года на Пасху.

Взято отсюда