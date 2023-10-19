Вулкан Безымянный Фото: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

Жителей нескольких населенных пунктов предупреждают о возможном выпадении вулканического пепла. Их попросили быть осторожными и внимательными

На Камчатке за последние сутки вулкан Безымянный выбросил столб пепла высотой около 11 км. Его активность резко возросла 16 октября, и сейчас пепловое облако движется в северо-западную сторону от вулкана, сообщает The Moscow Post.

Согласно заявлению представителей Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, вулкан переживает явление, которое получило название пароксимальное извержение – вулкан, который долгое время находился в спящем режиме, внезапно и мощно извергается.

В МЧС предупредили, что вулканический пепел может выпасть в населенных пунктах Ключи, Козыревск и Майское. Местных жителей попросили быть осторожными. Выбросы пепла могут продолжаться ближайшие три дня.

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