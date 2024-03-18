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Вымыла нож и ушла. Жительницу Рубцовска подозревают в убийстве мужчины

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Вымыла нож и ушла. Жительницу Рубцовска подозревают в убийстве мужчины

Нож Фото: pixabay.com

Ранее подозреваемая уже была судима за совершение убийства. Ее заключили под стражу и готовятся предъявить обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ

Жительницу Рубцовска подозревают в убийстве сожителя, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю.

По данным следствия, 52-летняя горожанка 8 марта в течение дня выпивала спиртное в съемной квартире в компании своего сожителя. В какой-то момент между ними началась ссора, и во время взаимных оскорблений женщина нанесла мужчине удар кухонным ножом в шею.

“После произошедшего подозреваемая не предприняла мер к оказанию помощи своему сожителю, она вымыла орудие преступления и ушла к знакомым”, – добавили в ведомстве.

Известно, что ранее подозреваемая уже была судима за совершение аналогичного преступления, лишив жизни знакомого мужчину, но на путь исправления не встала.

Ее заключили под стражу и в ближайшее время предъявят обвинение.

Ранее жительницу Барнаула отдали под суд за укрывательство убийства, которое совершил ее сожитель. Женщина сшила мешок, они затолкали в него тело и вывезли на тележке во двор.

Взято отсюда

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