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Выплату в случае гибели в СВО распространили на гражданский персонал Минобороны

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Получение денег не будет учитываться при предоставлении иных мер социальной поддержки

Выплату в случае гибели в СВО распространили на гражданский персонал Минобороны

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/827326

Владимир Путин подписал указ, который распространяет выплату в 5 млн рублей в случае гибели в СВО на гражданский персонал Минобороны и других силовых ведомств. 

Согласно документу, выплаты будут предусмотрены для гражданского персонала ВС РФ и некоторых служащих из федеральных госорганов, включая ФСИН, ФССП, органы связи и таможенные службы, а также для тех, кто участвовал в специальных задачах в Сирии, начиная с 30 сентября 2015 года. 

Выплаты не учитываются при предоставлении иных мер социальной поддержки.

Финансирование выплат и определение порядка и условий их получения поручены правительству России и причастным госорганам.

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