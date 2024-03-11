Выплату в случае гибели в СВО распространили на гражданский персонал Минобороны

Получение денег не будет учитываться при предоставлении иных мер социальной поддержки
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/827326
Владимир Путин подписал указ, который распространяет выплату в 5 млн рублей в случае гибели в СВО на гражданский персонал Минобороны и других силовых ведомств.
Согласно документу, выплаты будут предусмотрены для гражданского персонала ВС РФ и некоторых служащих из федеральных госорганов, включая ФСИН, ФССП, органы связи и таможенные службы, а также для тех, кто участвовал в специальных задачах в Сирии, начиная с 30 сентября 2015 года.
Выплаты не учитываются при предоставлении иных мер социальной поддержки.
Финансирование выплат и определение порядка и условий их получения поручены правительству России и причастным госорганам.
новости горняк
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