Выплату в случае гибели в СВО расширили на гражданский персонал ВС

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12 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате компенсации в размере 5 миллионов рублей в случае гибели гражданского персонала вооруженных сил и других силовых ведомств. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации 11 марта. Пишет Парламентская газета.

Указ применяется к выплатам, которые ранее предусматривались для военных и некоторых служащих федеральных государственных органов, ФСИН, ФССП, органов Федеральной фельдъегерской связи, таможенных органов ФТС, органов внутренних дел. Кроме того, выплата распространяется на тех, кто участвовал в выполнении специальных задач в Сирии с 30 сентября 2015 года.

Также указ предусматривает выплату в размере 3 миллионов рублей при ранении.

Выплата осуществляется в равных долях и предоставляется супругу/супруге погибшего, родителям, несовершеннолетним детям и иждивенцам. Важно отметить, что эти выплаты не учитываются при предоставлении других форм социальной поддержки.

Фото: Из открытых источников

Автор: glavred

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Горняк22