Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки и пообещал продлить старые

29 февраля 2024, 23:4133Написать комментарий

29 февраля Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием, во время которого он традиционно подводит итоги прошлого года и определяет задачи на ближайшее будущее. В последние годы президент в своих выступлениях регулярно затрагивает тему повышения рождаемости и материальной поддержки семей с детьми. Это послание Федеральному собранию не стало исключением: президент напомнил о старых мерах поддержки, предложил продлить некоторые проекты и анонсировал новые. В этом материале мы собрали все сегодняшние обещания президента семьям с детьми.

Семейная ипотека

Говоря о семьях с детьми президент напомнил о семейной ипотеке — льготной ставке для семей с детьми. По его словам, за шесть лет, которые действует программа, ей воспользовались более 900 тысяч семей. Изначально предполагалось, что она будет рассчитана, на семьи с двумя детьми, но позже стало достаточно одного.

— Программа семейной ипотеки действует до июля текущего года, — отметил Владимир Путин в своем послании. — Предлагаю ее продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параметры. Особое внимание уделить семьям с детьми до шести лет включительно, для них льготная ставка кредита останется прежней — шесть процентов.

450 тысяч рублей на ипотеку

Помимо льготных ставок, семьи с детьми могут рассчитывать на субсидию для выплаты ипотеки. Правда, это уже касается только многодетных семей. 450 тысяч рублей от государства нельзя получить на руки, но ими можно частично или полностью погасить уже имеющийся ипотечный кредит. Программа тоже должна была завершиться в скором времени, но президент предложил продлить и ее — тоже до 2030 года.

Материнский капитал

Маткапитал тоже существует в России уже давно — он был одним из первых изменений в системе мер поддержки семей с детьми. Сначала его давали семьям с двумя детьми, потом появился материнский капитал и на первенца. Выплата ежегодно индексируется, сейчас маткап на первого ребенка составляет 630 967 рублей, на второго (если не получали на первенца) — 833 800 рублей. Если материнский капитал на первого ребенка был оформлен, а теперь появился второй малыш — государство доплатит 202 тысячи рублей.

— Программа материнского капитала действует у нас до начала 2026 года. Предлагаю также продлить ее как минимум до 2030-го, — заявил сегодня президент.

В 2024 году в программе материнского капитала помимо индексации были и другие изменения — например, расширили права отцов. Подробнее об этих и других изменениях в программе мы рассказывали ранее.

Налоговые вычеты

Во время своего послания Федеральному собранию в феврале 2023 года Владимир Путин анонсировал увеличение налоговых вычетов на лечение и получение образования — в этом году новые правила уже вступили в силу. На этот раз президент заявил, что нужно увеличить «детские» налоговые вычеты. По действующим правилам стандартный налоговый вычет на первого и второго ребенка составляет 1400 рублей, на третьего и последующих — 3000 рублей. На эту сумму уменьшается налогооблагаемая база родителя раз в месяц, пока суммарный доход с начала года не превысит 350 тысяч рублей.

— Предлагаю увеличить в два раза — до 2800 рублей в месяц — налоговый вычет на второго ребенка и до шести тысяч рублей в месяц — на третьего и каждого последующего ребенка, — сказал президент во время своего выступления. — Что это значит? Для примера: семья с тремя детьми каждый месяц будет сохранять в своем бюджете 1300 рублей, при этом размер годового дохода, на который распространяется вычет, также предлагаю повысить с 350 до 450 тысяч рублей. Такая мера поддержки должна предоставляться автоматически, без подачи заявлений.

Сейчас, чтобы получить этот налоговый вычет, нужно заполнить заявление на имя работодателя.

Региональные меры поддержки

Во многих регионах уже сейчас есть дополнительные меры поддержки для семей с детьми — где-то это местные пособия, где-то субсидии на школьную форму, где-то региональный материнский капитал, а где-то и всё вместе. Президент поблагодарил региональные власти и предложил дополнительно помочь субъектам РФ, где уровень рождаемости ниже среднероссийского.

— Это особенно важно для Центральной России и северо-запада, — отметил Путин. — В 2022 году в 39 регионах суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского. До конца 2030 года направим таким регионам не менее 75 миллиардов рублей, чтобы они могли нарастить свои программы поддержки семей. Средства начнут поступать со следующего года.

На какие именно меры поддержки должны пойти деньги, Путин не уточнил.

ЕГЭ без репетиторов, но с пересдачей

На этом закончились обещания денег, но идеи не закончились — Владимир Путин на этот раз много говорил о вопросах образования и отметил, что ЕГЭ до сих вызывает широкую общественную дискуссию и споры. И задел главную боль всех родителей выпускников — подготовку к экзамену с репетиторами.

— Явно не на пользу дела, когда на уроках учат одному, а на экзаменах спрашивают другое, — отметил президент. — Такое несоответствие, мягко говоря, между школьными программами и вопросами на экзаменах, — а такое бывает, к сожалению, — вынуждает родителей нанимать репетиторов, а ведь далеко не всем это по карману. Прошу коллег из правительства совместно с педагогическим и родительским сообществами разобраться с этой проблемой, она очевидна.

Он признал, что механизм ЕГЭ должен совершенствоваться, а пока предложил сделать шаг навстречу выпускникам и дать возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов в тот же год до конца приемной кампании в вузы. Это позволит успеть подать документы уже с учетом пересдачи.

Взято Источник

01.03.2024