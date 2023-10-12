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Выплатят каждому: хорошие деньги в 15 000 рублей забирают россияне – оформить за 5 минут

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Уже в октябре россияне забирают хорошие деньги – размер выплат достигает 15 000 рублей. Как сообщается в тг-канале портала Госуслуги, оформить заявление на получение выплат можно всего лишь за несколько минут.

Данные выплаты предназначены для родителей. На возврат части уплаченного НДФЛ через налоговый вычет могут претендовать граждане, оплачивавшие лечение детей последние 3 года. Максимальный размер вычета может достигать 15 600 рублей в год.

Максимальный объем расходов для вычета – 120 000 рублей в год. Возврат составляет 13% от этой суммы, или до 15 600 рублей.

Люди могут заполнить декларацию за несколько минут в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. 

Таким образом, россияне получили отличную возможность вернуть до 15 600 рублей за лечение детей за последние три года, причем сделать это можно уже сейчас в октябре. Пишет UssurMedia.

Фото: 9111.ru

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