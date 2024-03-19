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Выполнен план по вовлечению алтайских компаний в нацпроект Производительность труда

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Выполнен план по вовлечению алтайских компаний в нацпроект Производительность труда

Компания. Рост Фото: pixabay.com

Мероприятиями нацпроекта оказались охвачены сельскохозяйственные организации, компании сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также строительства, торговли и транспорта

К нацпроекту “Производительность труда” присоединились 87 алтайский предприятий широкого перечня отраслей. Так, в регионе выполнен план по вовлечению компаний в работу по внедрению бережливых технологий на производстве, сообщает АЦКР.

Больше всего среди участников оказалось предприятий обрабатывающей промышленности – их 74,7%.

“В настоящее время работа федеральных или региональных экспертов завершена на 76 предприятиях Алтайского края. При этом выработка на пилотных потоках выросла в среднем в 1,5 раза. До конца текущего года еще 11 предприятий повысят свою эффективность, работая под региональным управлением”, – прокомментировал заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов.

Национальный проект “Производительность труда” направлен на достижение национальной цели “Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство”.

Выполнен план по вовлечению алтайских компаний в нацпроект Производительность труда

Нацпроект “Производительность труда” Фото: Алтайский центр кластерного развития

Взято отсюда

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