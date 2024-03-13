Прокуратура Республики Алтай Фото: altai-republic.ru

Марина Казанцева на службу в органы прокуратуры пришла в 2002 году. Работала, в частности, заместителем прокуроров Усть-Коксинского и Майминского районов

В Республике Алтай назначили Горно-Алтайского межрайонного природоохранного прокурора. Должность заняла советник юстиции 46-летняя Марина Казанцева, сообщили в ведомстве.

В 2007 году она окончила Алтайский государственный университет по специальности “юриспруденция”. На службу в органы прокуратуры пришла в июле 2002 года. Работала в прокуратуре Усть-Коксинского и Майминского районов.

За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялась генеральным и региональным прокурорами, имеет знак “За безупречную службу” и “За верность закону”. Воспитывает троих детей.

Напомним, ранее пост Горно-Алтайского межрайонного природоохранного прокурора занимал Юрий Куханов. Он скончался 4 ноября 2023 года.

Взято отсюда