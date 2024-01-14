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Выпускница АлтГУ, психолог Ирина Волченко — о студенческой жизни и своем профессиональном призвании

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Выпускница АлтГУ, психолог Ирина Волченко — о студенческой жизни и своем профессиональном призвании

Ирина Волченко окончила Алтайский государственный университет в 2000 году и стала одним из первых дипломированных психологов классического вуза. О студенческой жизни в девяностых, профессиональном развитии и личностном росте выпускница рассказала в газете «За науку» .

Ирина Волченко вспоминает:

— На факультете социологии была студенческая администрация, и мне было очень интересно, что студенты могут что-то решать и делать сами. И вот, когда мы генерировали идеи, наша активистка Инга Петерсон предложила проводить встречи студентов с преподавателями в неформальной обстановке, где можно было бы задать те вопросы, которые не задашь на лекции. Но сама она реализовывать эту идею не захотела. Тогда вызвалась я: у меня всегда было желание объединять, организовывать людей, были задатки к этому. Помещение нам предоставил Государственный молодежный информационный центр (ныне библиотека имени В. М. Башунова): проведение подобных мероприятий было и им в копилочку заслуг. Эти встречи стали быстро востребованы и интересны для студентов. И преподаватели живо откликались на наше предложение. Получались теплые неформальные беседы за чашкой чая, которые давали возможность лучше познакомиться и сблизиться преподавателям и студентам. Помню, как я, младшекурсница, волновалась, приглашая на эти встречи старших товарищей. Надо было зайти в поточную аудиторию и сделать объявление, и это был своеобразный урок публичного выступления. Я до сих пор помню некоторые встречи: с М. Я. Бобровым, С. И. Григорьевым, Н. Чистяковым, Н. Г. Яновой, Т. В. Дубининой .

Ред. сайта по материалам Марины Боровиковой / редакция газеты «За науку» Фото: Мария Дубовская

Взято отсюда.

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