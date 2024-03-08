Действуя без санкций Совета Безопасности ООН в Ираке, Сирии, бывшей Югославии, США “сами выпустили джинна из бутылки”, заявил Путин

Президент России Владимир Путин, говоря о политике США, заявил, что управление миром из одного центра подрывает его основу и назвал такой подход ошибочной политикой в ходе Всемирного фестиваля молодежи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус, пишет РИА Новости.

“Понимание того, что мир не может управляться из одного центра, и это даже вредно для самого этого центра, потому что начинает подрывать его основы”, – заявил президент РФ.

Владимир Путин напомнил, что в интервью Такеру Карлсону он говорил о том, что доллар подрывается из-за того, что Штаты запрещают расчеты в долларах.

“Зачем они это делают, ваши начальники, совершенно непонятно. Ну, то есть, понятно, хотят достичь быстрого результата. А результата не добиваются, а только подрыва власти доллара добиваются”, – сказал он в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

Путин подчеркнул, что “это результат обратный ожидаемому, и так по очень многим направлениям”.

“Я считаю, что это ошибочная политика”, – сказал он.

США “сами выпустили джинна из бутылки”, действуя без санкций Совета Безопасности ООН в Ираке, Сирии, бывшей Югославии, подчеркнул Владимир Путин.

“Соединенные Штаты сами выпустили этого джинна из бутылки, но если им позволено, то почему не позволено другим странам защищать свои коренные интересы таким же образом?” – добавил Путин.

Организатором фестиваля является Росмолодежь.

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Взято отсюда