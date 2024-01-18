Вырвала клок и душила: бийчанки подрались из-за детей, не поделивших качели

Бийчанка, напавшая на женщину, пояснила свой поступок тем, что вступилась за дочь

180 часов обязательных работ и компенсацию морального вреда назначил суд бийчанке, которая угрожала убийством другой женщине.

Причиной конфликта стали качели, на которых хотели качаться их дети.

По словам осужденной, дочка рассказала ей, что, когда они с подружкой качались, к ним подошла незнакомая женщина и за волосы стащила девочку с качелей, чтобы освободить место для своего сына. Девочка обо всем рассказала маме, а когда спустя какое-то время увидела незнакомку из окна квартиры, указала на нее и сказала, что это та самая женщина. Мама девочки пошла на улицу, чтобы разобраться с женщиной.

Та в свою очередь уверяет, что девочку и пальцем не тронула. Да, они пришли с сыном на площадку, потому что ребенок хотел покачаться, но качели были заняты – девочкой и ее подругой. Те сильно раскачивались и, как говорит мама мальчика, громко ругались матом. Женщина сделала им замечание, но, поняв, что покачаться ее ребенку не дадут, они ушли.

Однако история получила продолжение. Мама девочки, увидев незнакомку, подошла к ней и, по ее словам, попросила извиниться перед дочкой, на что услышала в ответ от женщины, что та подобного делать не собирается и в следующий раз поступит та же. Тогда бийчанка схватила незнакомку за волосы, повалила спиной на лавку и начала бить головой о сидение.

Потерпевшая говорит, что в это время напавшая на нее выкрикивала: «Почему не давала моей дочери качаться? Какое ты имела право приходить на нашу площадку? Я тебя убью за мою дочь!» Происходило это на глазах сына потерпевшей.

Затем женщина принялась душить незнакомку и остановилась лишь тогда, когда та захрипела от нехватки воздуха. Тогда нападавшая остановилась, отпустила хватку и сказала: «Бойся теперь ходить по улице. Я тебя буду пасти. Я тебя убью» Приняв угрозу всерьез, женщина обратилась в полицию.

Подтвердили произошедшее и свидетели, которые откликнулись на объявление пострадавшей о поиске очевидцев нападения. Среди них – мужчина, который курил неподалеку и видел конфликт. Вмешиваться он не стал, поскольку за плечами у него была судимость, и он не хотел лишний раз общаться с полицией, но, пожалев женщину, решил рассказать, как все было. Он подтвердил, что нападавшая действительно душила мать мальчика и выкрикивала угрозы.

Экспертиза показала, что у пострадавшей – ссадины и кровоизлияния, в том числе на шее. Кроме того женщине вырвали часть волос. Та заявила иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 100 тыс. руб., однако суд эту сумму посчитал завышенной и назначил взыскание в пользу женщины 20 тыс. руб. Кроме того нападавшей назначили 180 часов обязательных работ, сообщила Александра Носкова, помощник прокурора Бийска.

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Взято отсюда