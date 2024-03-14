Высаживайте розы именно там – будут радовать пышным и долгим цветением: полезные советы

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14 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Чтобы розы в саду радовали пышным и долгим цветением, следует подобрать для них правильное место. Идеальными участками будут те, которые получают достаточно солнечного света, поскольку розы считаются теплолюбивыми растениями. Размер клумбы и расположение также играют важную роль. Как пишут «Белновости».

Важно учесть, чтобы растения не подвергались сквознякам или обилию влаги, поскольку это может негативно сказаться на их здоровье. Нельзя сажать розы в пониженных местах, где они могут быть затоплены талыми водами или дождевой водой, иначе корни и кора роз начнут гнить, что приведет к их погибели.

Кроме того, необходимо правильно подобрать соседей для хрупких роз. Некоторые растения могут подавлять их рост, а также привлекать вредителей и болезни. Наиболее нежелательными соседями для роз являются смородина, картофель, крыжовник, лук и чеснок. Также не рекомендуется высаживать розы рядом с грядками томатов.

Фото: webmg.ru

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Автор: vizitka01

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Горняк22